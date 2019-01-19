纳吉：机制问题是主因·“1MDB非我一人责任” 前首相拿督斯里纳吉强调，导致一马公司丑闻案发生的主要原因是机制出了问题，矛头不应只指向他一个人。

前首相拿督斯里纳吉。

（金马仑18日讯）前首相拿督斯里纳吉强调，导致一马公司丑闻案发生的主要原因是机制出了问题，矛头不应只指向他一个人。

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“我们的机制，包括高盛集团、稽查公司、董事局和管理层，若有发生任何事件，他们应该通知我。”

他是今日针对财政部长林冠英要求他为一马案道歉问题一事，这么回应。

纳吉多次强调，制度失灵了，不可能只是一个人（的责任）。

他也批评高盛集团收取高额费用后，未妥当地履行其职责。高盛集团是著名公司，他们任命后可是收取了一笔非常可观的费用，他们有责任睁大眼睛，留意和保护我们的利益。

对于高盛集团首席执行员大卫索罗门的指控，纳吉奉劝对方，不要推卸责任，并指这是对方观点，该集团肩负了信托责任。

“无论如何，如果我犯了错误，我愿意接受（指责）。”

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纳吉表示，他之前一直专注于“讨回每一分钱”。因此，政府才跟国际石油投资公司（IPIC）达成和解，同时让大马拥有的资产价值最大化。

他说，假如可以重组，我们就可以讨回所有通过贷款和债券得来的资金。