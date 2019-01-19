两局加点险胜发敏‧顺莹4强斗头号种子 自由人球员与国家羽球队球员之间的第一场正面交锋，最终由自由人混双陈炳顺与吴柳莹笑到最后；大马男双也集体爆发，在大马羽球超级500赛半决赛中占据3个席位！

陈炳顺（后）与吴柳莹以22比20、22比20险胜前国羽队友吴顺发与赖洁敏，豪取2019年成为自由人之后的8连胜。（图：马新社）

（吉隆坡18日讯）自由人球员与国家羽球队球员之间的第一场正面交锋，最终由自由人混双陈炳顺与吴柳莹笑到最后；大马男双也集体爆发，在大马羽球超级500赛半决赛中占据3个席位！

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在周五上演的复赛，世界排名第6位的“顺莹组合”炳顺与柳莹，以22比20、22比20险胜世界排名第11位的前国羽队友“发敏组合”吴顺发与赖洁敏，豪取2019年成为自由人之后的8连胜。

炳顺赛后直言，与前国家队队友之战，是一场心理与战术的较量：“和队友的内战是很困难的，双方已太熟悉彼此的球路和打法，很考验我们的精神意志，暗中有很多心理上的较量。”

炳顺与柳莹在半决赛将出战日本的全英赛冠军兼头号种子渡边勇大与东野有纱，后者状态大勇以21比7、21比13横扫韩国6号种子徐承宰与蔡侑玎。

已在日本国家羽球队混双组执教一年的前国羽混双教练颜伟德，目前麾下最得意的弟子正是渡边勇大与东野有纱训练，他对昔日爱徒炳顺与柳莹亦非常了解，可以预见顺莹在半决赛会遭遇一场苦战，炳顺不讳言表示：“颜伟德教练也对我们非常熟悉，这将是另一场心理与战术的较量。我们会好好为比赛准备。”

泰国2号种子德查波与萨希莉在另一场半决赛将对阵荷兰入选赛黑马组合塔博林与塞莉娜毕克，后者爆冷淘汰英格兰4号种子克里斯安库与加布里尔安库。

马3男双齐爆发闯4强

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大马男双本次在自家门口迎来爆发，3支组合在8强上阵取得全胜战绩，国羽次号男双王耀新与张御宇吹起胜利号角，携手国羽头号男双谢定峰与苏伟译及自由人“双蔚组合”吴蔚昇与陈蔚强一起报到半决赛，大马男双已提前预定一个决赛席位。

世界排名第27位的耀新与御宇表现神勇以21比19、21比16勇挫世界排名第3位的日本2号种子嘉村健士与园田启悟，对后者拿下两连胜，也拿到生涯首个超级赛级别的半决赛资格。

耀新赛后表示：“我们以无压力的姿态上阵，而我们此前曾在亚运会击败过这支日本组合，让我们更有信心能胜出。主场球迷的加油和支持声，亦让我们更有斗志去击败对手。现在我们已来到半决赛，肯定希望能一路胜出拿下冠军，不过，我们还是要一步一步来。”

世界排名第23位的定峰与伟译同样以21比17、21比19挑落世界排名第6的丹麦4号种子阿斯特鲁普与拉斯姆申，也拿下对后者的两连胜，照约定和队友耀新与御宇会师半决赛，确保大马男双占据一个决赛席位。

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伟译表示，这是他们在超级赛级别的第一个半决赛资格，总算突破了此前老是倒在8强的关口，他对此感到很满意。

展望半决赛，定峰说：“我们和队友除了每天一起训练，其实不管吃饭还是去哪都在一起，大家心里想甚么都可以猜到，所以明天（周六）谁能胜出，就在看临场发挥。我们能在半决赛迎战队友，心里很高兴，教练也很高兴，因为决赛一定有一组大马男双。”

大马男双张御宇（左）與王耀新越战越勇，淘汰日本2号種子嘉村健士與园田启悟，勇闯半决赛。（图：马新社）

双蔚4强对决小黄人

大马头号男双蔚昇与蔚强则在转当自由人后连续迎来突破，他们不落人后以22比20、21比15力挫日本3号种子远籐大由与渡边勇大，在4强将与印尼世界第1“小黄人组合”马古斯与凯文桑加亚争夺决赛席位。

对于能连续有好的表现，蔚昇表示，他们在泰国赛打破两年冠军荒后，提升了信心，希望能保持自信继续征战，而半决赛的印尼对手很强大，但他们一样会全力以赴。

蔚强则表示，面对印尼世界第一，主场作战和拥有全场球迷的支持是他们的优势，他们希望能尽情享受比赛：“我们一直在努力找回最佳状态，现在还不能说已回到2016年时的状态，但以最近的成绩来看，确实让人感到满意，我们会继续去拼对手。”

日女双确保一张决赛门票

在女双复赛，日本头号种子福岛由纪与广田彩花以2比1险胜韩国的张艺娜与郑景银，半决赛将面对队友3号种子松本麻佑与永原和可那，日本女双已确保一张决赛门票。

印尼4号种子格蕾茜雅与阿布丽雅妮在内战中胜出，4强对手是日本2号种子兼奥运冠军松友美佐纪与高桥礼华。