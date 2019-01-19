阿兹哈：一切依宪法行事‧1人选委会不影响运作 大马选举委员会主席阿兹哈哈伦强调，尽管选委会其他成员总辞后目前只剩下他一人，法律上并不影响选委会的操作。

（吉隆坡18日讯）大马选举委员会主席阿兹哈哈伦强调，尽管选委会其他成员总辞后目前只剩下他一人，法律上并不影响选委会的操作。

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他今日发表文告，针对有人置疑选委会目前只剩下他一人独撑，是否还具法定资格处理士毛月州席补选事宜作出解释，选委会的一切作业都是依据联邦宪法行事。

“选委会目前的作业是合法的，因为我们采取的所有行动都符合联邦宪法的条规，同时在去年12月28日时也有咨询过国家总检察署的意见。

主席可代表选委会

他指出，为了进一步解释，联邦宪法第114（1）条文必须跟114（7）条文一同解读。

“简单来说，这两项条文已经制定了选委会主席所做的一切就是代表选委会的功能。

当然法律要求假如委员会成员没有出现空缺，最好还是集体行动或做决定。”

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他指出，由于目前有6名委员会成员辞职，在法律上出现空缺，因此主席在如此情况下可以执行选委会所扮演的功能。

此外，阿兹哈哈伦也说，联邦宪法第114（1）条文和114（7）条文，也应该跟第11章33（c）条文一同解读；该条文清楚阐明，任何在法律之下成立的委员会或组织，其操作完全不受委员会出现空缺所影响。

他指出，该法律观点已经通过国家总检察长和峇东埔区国会议员努鲁依莎的法律案和另外10宗上诉案获得证明，上诉庭裁决选委会即使在少于7名委员会成员的情况下以及出现空缺的情况下，允许它合法操作和存在。

“有鉴于此，选委会的权力和诉讼程序在法律上不受任何人数空缺的影响。”