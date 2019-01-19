大马羽球超级500赛‧刘国伦爆冷挫石宇奇‧吴堇溦挑战拉查诺 刘国伦是以21比12、16比21、21比11打败石宇奇，对于自己胜出后忘情倒地庆祝，他赛后表示没想过会赢，毕竟对手是世界第2名，自己只是倾尽全力迎战，因此赢下的一刻喜不自胜。

大马男单一哥刘国伦“爆大冷”打败如日中天的石宇奇，杀入4强。

（吉隆坡18日讯）大马羽球超级500赛复赛今日如火如荼进行，大马军团除了男单李梓嘉止步8强，吴顺发与赖洁敏在混双内战中失利，其他5场比赛拿下全胜，共6组球员亮相半决赛，创下近年来最佳战绩，当中男单复赛大马自由人刘国伦“爆大冷”力挫中国2号种子石宇奇，继去年赛会再挺进4强林。

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国伦是以21比12、16比21、21比11打败石宇奇，对于自己胜出后忘情倒地庆祝，他赛后表示没想过会赢，毕竟对手是世界第2名，自己只是倾尽全力迎战，因此赢下的一刻喜不自胜。

询及此赛事屡创佳绩背后的动力，国伦指出，一切都是积分“作祟”，因为他去年赛季打进半决赛，今年若想维持世界排名，就得至少杀入4强，现在如愿后是否争冠则见步看步，毕竟每一名对手都很难打。

他说，“去年下半季表现失色，各赛会皆早早出局，感恩此番能在此回勇。”

接着国伦有感而发道，“最重要是对自己保持信心，所有人都可以不相信我，但我自己不可以自我怀疑。”

刘国伦半决赛将对阵苦战3局以21比23、21比16、21比17打败印度7号种子斯里坎的韩国4号种子孙完虎。双方此前共交手6回，孙完虎以4胜2负占优，不过国伦在去年赛会首圈以直落2局获胜。

在丹麦5号种子兼卫冕冠军安赛龙在第二局一度出现伤情下，大马新星梓嘉最终仍以12比20、20比22落败，无缘半决赛。

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安赛龙接下来4强将与中国3号种子谌龙展开“双龙”对决，后者是以21比11、22比20击退印尼6号种子安东尼，一报去年赛会首圈不敌之仇。

吴堇溦在8强打败中国强手何冰娇后，怒喊庆祝喜悦。

堇溦硬碰卫冕冠军

而女单复赛今日因与对手中国5号种子何冰娇战衣撞色而没披上“幸运”战衣的大马2届世青冠军吴堇溦，仍以21比15、21比16取胜晋身4强林。

堇溦赛后表示，“排名处于下风的球员与排名前列的球员对战，最重要的就是保持耐心，另外就是向对手尽可能施压。”

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虽然成功杀进半决赛，但堇溦仍直言自己是因幸运才能一路挺进，明日对阵前世界冠军拉查诺，自己将释放压力，全力以赴，希望能从中学到东西。

堇溦半决赛对手泰国6号种子兼卫冕冠军拉查诺在与台湾头号种子“小戴”戴姿颖重演上届赛会决赛戏码中，最终成功直落两局以21比13、21比14再度在亚通体育馆打败小戴，向2连冠之路继续迈进。拉查诺赛后指出小戴今天好像不在最佳状态，因此此役成为她赢得最轻松的一次堇溦与拉查诺此前唯一对决，便是在去年赛会复赛，当时拉查诺苦战3局以21比23、21比6、21比10胜出。

女单复赛率先登场的西班牙3届世界冠军兼赛会4号种子马琳以2局皆21比13战胜韩国8号种子成池铉出线，半决赛将对战印度7号赛娜。赛娜是以21比18、23比21擒下日本2号种子奥原希望晋级半决赛。