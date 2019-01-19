独立以来第一次‧联邦代表原住民诉丹州 因不满吉兰丹州政府擅自发出伐木许可证给私营公司大量砍伐和侵占先波（Pos Simpor）原住民的土地，联邦政府首次代表原住民起诉丹州政府等8造，以履行联邦政府在联邦宪法下须保护及推广原住民福祉的法定职责。

（布城18日讯）因不满吉兰丹州政府擅自发出伐木许可证给私营公司大量砍伐和侵占先波（Pos Simpor）原住民的土地，联邦政府首次代表原住民起诉丹州政府等8造，以履行联邦政府在联邦宪法下须保护及推广原住民福祉的法定职责。

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不满擅发伐木准证侵占土地

总检察长汤米汤姆斯今日发表文告说，这是联邦政府自独立以来，首次代表原住民向州政府兴讼。

他说，原住民拥有丰富而古老的历史，自古以来，他们在森林地区过著平静及和平的生活，甚至与祖先的土地有密不可分的联系，同时，原住民非常依赖本身所拥有的土地来维持他们的经济与文化发展。

“事实上，他们的遗产、传统和生计全部都依赖于祖先所遗留下来的土地，以及土地相关的资源，而他们生活的方式包括狩猎、捕鱼、开发丛林的农产品（他们的现金来源）、寻找食物、清理森林区域进行种植等。”

原住民基本权益被忽视

不过，汤米指出，原住民身为大马公民的基本权益却不幸的长期被忽视和侵犯，过于频密的森林砍伐及开发活动导致原住民的土地受到大幅度的入侵，在大多数的情况下，原住民不会预先获得咨询，他们的意见甚至不会获得考虑，也极少得到公平的补偿。

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他披露，原住民倾向于避免直接抵抗或对抗，而是选择进一步撤退到更偏远的森林地区，至于那些选择坚持自己立场，并捍卫自己祖先土地的原住民则被迫单枪匹马去面对压倒性的权利失衡情况，且被迫与强大及拥有充足资源的有关当局或单位作战。

汤米透露，丹州政府及其机构在不久前向私营公司颁发了伐木许可证，这些公司已使用重型车辆驶入靠近话望生县先波特米亚族（Temiar）原住民的土地，并清理了大量的木材和大面积的森林，以建立榴梿和橡胶树种植园。

他认为，这些公司的行为等同于剥夺了当地原住民的土地与资源，并对当地的生态与景观造成了大幅度的破坏、污染和不可挽回的伤害，令人遗憾的是，丹州政府在授予这些伐木许可证之前，不仅没有咨询过当地原住民，甚至没有献议向原住民作出任何赔偿。

有鉴于此，首相敦马哈迪及内阁决定采取法律行动，以遵守联邦政府对原住民的承诺，而这也是希盟政府兑现竞选宣言的举措之一。

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汤姆斯说，在研究了相关法律后，总检察署已代表联邦政府入禀哥打峇鲁高庭，并在诉讼中把丹州政府、丹州土地及矿业局主任、丹州林业局主任及5家私营机构列为答辩人。

要求宣判原住民土地权益

他指出，联邦政府要求高庭宣判特米亚族原住民在先波土地的权益，并发出禁令禁止那些私营公司为获取商业利润而侵占和摧毁当地原住民的土地，这起诉讼的受益人将会是原住民，而联邦政府不会向他们收取一毛钱。

他表示，尽管丹州政府对土地、林业和采矿事务拥有管辖权，不过，丹州政府也受限于宪法及不可转让的义务来保护及维护原住民的福利，任何商业发展或追求利益的过程中不应牺牲原住民，以及他们作为这个国家公民所拥有的固有权。

他说，原住民或土著在世界各地的基本权利已在许多具标杆意义的案件中获得承认，澳洲、加拿大和印度最高法院也承认了原住民的各项权益，迄今，大马是时候加入这个行列了。