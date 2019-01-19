汤米：恢复沙砂建国契约权益‧报告料半年内完成 总检察长汤米汤姆斯透露，以恢复沙巴及砂拉越在1963年大马建国契约的权益事项的工作报告可在6个月内完成，预料会在今年10月向国会提呈修改宪法及相关法律。





沙巴州副议长阿末阿都拉曼（中）在东马司法年开幕游行前和马来亚大法官查哈拉交谈，左为首相署副部长（法律事务）哈尼巴。（图：星洲日报）

（亚庇18日讯）总检察长汤米汤姆斯透露，以恢复沙巴及砂拉越在1963年大马建国契约的权益事项的工作报告可在6个月内完成，预料会在今年10月向国会提呈修改宪法及相关法律。

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他说，在过去55年州与联邦政府之间针对权益有些不愉快，但是，新政府承诺解决建国契约赋予权益被侵蚀的问题。

“由首相亲自主持联邦内阁大马建国契约指导委员会会议，足以证明政府认真的态度，而这个委员会将由技术及工作委员会协助，后者必须在6个月完成研究及提呈报告。”

汤米汤姆斯今天出席沙巴及砂拉越2019司法年开幕时指出，律师在这方面扮演着极重要角色，因为这涉及修改联邦宪法、州宪法及诸多法律。

“2019年，我们最大的挑战是顺利解决建国契约问题。”

掌管法律事务的首相署部长拿督刘伟强日前说，内阁于2018年12月17日决定检讨建国契约，因此技术委员会已制定技术员会及工作委员会的职权范围，及根据鉴定的问题及范围成立工作委员会。

恢复沙砂平等地位需修宪

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他们也商讨有关修改联邦宪法1（2）条文的理由、合理性及影响。

建国契约内阁委员会认为，要恢复沙砂与西马的平等地位，需要修改宪法1（2）条文。

现今的联邦宪法1（2）条文阐明：大马联邦的州属为：柔佛、吉打、吉兰丹、马六甲、森美兰、彭亨、霹雳、槟城、玻璃市、雪兰莪、登嘉楼、沙巴和砂拉越。

该委会建议恢复宪法第1（2）条文的原貌：大马联邦是包括马来亚的州属，柔佛、吉打、吉兰丹、马六甲、森美兰、彭亨、霹雳、槟城、玻璃市、雪兰莪和登嘉楼，婆罗洲的州属是沙巴和砂拉越。