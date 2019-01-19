侧门锁有缺陷·福特召修Fiesta和Ranger 福特（Ford）汽车公司已在上月发信，召修侧门锁有缺陷的Fiesta和Ranger车款。

（网路）

（吉隆坡18日讯）福特（Ford）汽车公司已在上月发信，召修侧门锁有缺陷的Fiesta和Ranger车款。

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该公司在信中保证会免费更换所有的侧门锁，包括零件和人工，二手车主一样可以免费更换。

侧车锁可能会解锁福特此次的安全召修行动是因为有问题的车辆在行车时，侧车锁可能会解锁。

福特公司在信中也做出道歉，并表示会致力于在消费者的帮助下纠正这个问题。

根据来函，一个或多个侧门锁内的棘爪弹簧片可能会断裂，这种情况通常会阻止门上锁。

“而在门能够关闭的某些情况下，门可能在行车时解锁，增加了受伤的风险。”

福特公司在“安全召回通知18S06”的信件指出，更换工作不到半天，但由于各车辆经销商的服务时间安排要求，可能会延长。

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该公司也说，之前修过侧门的车主一样需要将车辆送回车厂，才能安装最新的门锁。

据了解，澳洲竞争和消费者委员会也在去年11月18日代表澳洲福特汽车公司发布了类似召修行动，涉及4万2907辆Fiesta车款（建造日期为2010年5月27日至2016年9月1日）和8万5863辆Ranger车款（建造日期为2011年5月23日至015年5月20日）。