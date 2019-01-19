索帅：卢卡库依旧是曼联的重要一员 尽管在索尔斯克亚接管曼联教鞭之后比利时前锋卢卡库就失去了联赛中的首发位置，但挪威主帅表示卢卡库依旧是曼联阵容的重要组成部份。

在索尔斯克亚去年12月接替穆里尼奥成为球队临时主帅后，卢卡库就再没在联赛中获得首发出场的机会。（图：法新社）

（伦敦19日讯）尽管在索尔斯克亚接管曼联教鞭之后比利时前锋卢卡库就失去了联赛中的首发位置，但挪威主帅表示卢卡库依旧是曼联阵容的重要组成部份。

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在索尔斯克亚去年12月接替穆里尼奥成为球队临时主帅后，卢卡库就再没在英超联赛中获得首发出场的机会，挪威人的首发阵容中更多会用本土球员拉什福德、林加德和法国前锋马蒂亚尔搭档锋线。不过卢卡库还是保持了很高的进球效率，在近期出场的四场比赛中打进三个进球。

“卢卡库当然是球队阵容的重要一员，在球场外他的性格非常好，在训练场上他是球队进球最多的球员。”索尔斯克亚说，“除了首发的三个锋线球员，我们还有卢卡库、马塔和桑切斯，在锋线我们有六名球员可以轮换。”

作为球员在曼联效力期间，索尔斯克亚因其替补上场后的超高进球效率而被称为“超级替补”。挪威人也希望麾下的进攻球员能够在各自的出场时间里尽可能多的“抓住机会”。

“我在曼联踢球时球队阵容踢双前锋，但是队里有四名前锋。现在我们有六名锋线，大部份的时间我们踢三前锋。”索尔斯克亚说，“我们有足够多的比赛和时间让他们进行轮换，问题的关键是要抓住机会。现在拉什福德和卢卡库都进了三个球，说实话能不能抓住机会就看球员自己的了。”

索尔斯克亚上任之后已经带领“红魔”在各项赛事中取得6连胜的战绩，19日曼联将在主场迎战布莱顿。（新华社）