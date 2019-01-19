郑耀民：张念群以前反对区分华小‧“现拨款迁校又分全半津？” 马华教育谘询委员会主席郑耀民质问教育部副部长张念群以前反对分全津半津，为何如今半津华小搬迁不获拨款？

（吉隆坡18日讯）马华教育谘询委员会主席郑耀民质问教育部副部长张念群以前反对分全津半津，为何如今半津华小搬迁不获拨款？

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他发表文告说，虽然前朝政府把华小分为政府学校（全津）和政府资助学校（半津），但不曾因为搬迁华小是属于政府资助华小，而要求董事部全权负责搬迁学校的经费，相反的会通过各管道给予适当的协助与拨款。

“其中一个例子是在2009年的第二振兴经济配套下，财政部发出了9500万令吉的拨款作为增建和搬迁华小用途，受惠的包括了政府资助华小，如爱美乐华小、培华二校、旺沙玛朱华小、乐圣华小、巴生务德华小、培风一小、大山脚明德总校、柔佛道文华小和培智华小等等。”

他说，在2009年之前，获得政府部份拨款进行迁校工作的政府资助华小有明新华小、麻坡训正华小、至达城南兴华小、昔加末雅格华小、芙蓉加拉摈华小、日拉务板台华小、晏斗新民华小和马赛公主城启东华小等等。这些政府资助华小已经完成迁校工作。