赵明福基金会：人民有知情权‧应公布重查明福案详情 针对全国总警长弗兹表示警方已重新开档调查赵明福政治命案及正在补充总检察署所需的资料，赵明福民主基金会促请弗兹马上公布该命案的调查进展，说明是否已经逮捕涉案的嫌犯和幕后主谋，以及准备以甚么条文提控嫌犯。

（吉隆坡18日讯）针对全国总警长弗兹表示警方已重新开档调查赵明福政治命案及正在补充总检察署所需的资料，赵明福民主基金会促请弗兹马上公布该命案的调查进展，说明是否已经逮捕涉案的嫌犯和幕后主谋，以及准备以甚么条文提控嫌犯。

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该基金会主席黄玉珠今日发表文告，促请警方秉持公开透明的原则对待所有案件，保障人民的知情权及实现问责精神，避免人民有不必要的猜测。

不应持黑箱作业态度

她说，既然警方在处理消防员阿迪案件上能做到对外公布调查进展、被逮捕人士和提控详情，没有理由在赵明福命案上采取黑箱作业态度。

她在文告中强调，警方必须以2014年上诉庭的判决为基础提控嫌犯。上诉庭的判决指出，一个或多个不名人士包括反贪会职员的违反行为加速赵明福从玛莎南大厦第14楼坠下，导致他身上多处受伤及死亡。

“因此，警方必须彻查及逮捕案发时在场的反贪委员会职员，包括直接下令调查或审问明福的希山慕丁、哈尔鲁、安努亚、阿斯拉夫和祖基菲里。”

她说，律师公会的皇委会观察报告建议政府以刑事法典第304条“不构成谋杀的刑事杀人”（Culpablehomicide not amounting tomurder）调查这五人。一旦罪成，他们可被判监禁高达30年。