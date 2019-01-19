Power Aquatics：砂业余泳协定新规． 120泳手参赛受阻 砂拉越业余游泳协会（ASAS）因设立新条例，导致至少有120名游泳选手要参加即将下星期举办的州级游泳锦标赛受到阻碍

砂拉越业余游泳协会（ASAS）因设立新条例，导致至少有120名游泳选手要参加即将下星期举办的州级游泳锦标赛受到阻碍，Power Aquatics游泳俱乐部对此新条例，严厉抨击该协会。

（古晋讯）砂拉越业余游泳协会（ASAS）因设立新条例，导致至少有120名游泳选手要参加即将下星期举办的州级游泳锦标赛受到阻碍，Power Aquatics游泳俱乐部对此新条例，严厉抨击该协会。

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Power Aquatics游泳俱乐部创办人Voon Yong Hui今日发出文告指出，林梦业余游泳协会原本向砂拉越业余游泳协会提出申请派运动员参加即将进行的州级游泳锦标赛，惟有林梦业余游泳协会的申请却被拒绝，被告知不符合砂拉越业余游泳协会1C的新条规，即代表协会参加赛事的运动员至少50%必须是当地省或区的居民。



Voon Yong Hui表示，砂拉越业余游泳协会所设立的新条规已导致管理人员、家长与教练的批评，这样不合理的条规阻碍年轻游泳运动员在砂拉越的发展。



他指出，这120名被砂拉越业余游泳协会拒绝参与比赛的游泳运动员，都是来自砂拉越体育理事会属下的精英运动员。



因此，Voon Yong Hui希望此项事件能获得砂旅游、艺术、文化、青年及体育部及砂拉越体育理事会的关注，确保不会影响到砂拉越游泳运动的发展。



