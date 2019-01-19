刘伟强：宪法没规定‧废死不需公投 他今日出席沙巴砂拉越司法年活动后，针对有人要求就废除死刑进行公投一事置评时说：“肯定的是，我们不会就此课题进行公投。”

亚庇市长诺丁西曼（右起）、沙巴州青体部长潘明丰、联邦法院首席大法官里察马拉尊、刘伟强等抵步，准备参加东马司法年大会开幕式。

（亚庇18日讯）掌管法律事务的首相署部长拿督刘伟强今日强调，政府不会就废除死刑课题进行公投。

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他指出，联邦宪法并没有条文规定修正法令需要进行公投。

他今日出席沙巴砂拉越司法年活动后，针对有人要求就废除死刑进行公投一事置评时说：“肯定的是，我们不会就此课题进行公投。”

他重申，政府的废死立场不变。

他指出，有关废除死刑的程序仍在进行中，尚未进入最后阶段。

“废除死刑的法案内容还需要经过多个部门的审核，我们现在还在等待这些部门的回应。”

前全国总警长丹斯里拉欣诺日前认为，尽管目前有关废除死刑的修正法案还未提呈国会和通过表决，但仍然希望政府能先听取民意，必要时甚至展开全民公投以示真正民主。

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交内阁商延长法官退休龄

另一方面，针对沙巴律师协会建议要延长法官退休年龄至70岁一事，刘伟强表示，他会把此事带入内阁讨论。

他说，本区域国家的法官退休年龄已是70岁，所以沙巴律师协会的这项建议是好的。

沙巴巫统主席拿督邦莫达昨日也建议政府，延长法官退休年龄至70岁，以免4名资深大法官在今年先后退休后，或会影响国家的司法机构的行政工作。