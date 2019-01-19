辅导员: 治标不治本‧宵禁防吸毒非良策 为预防滥用迷幻药和毒品，政府或考虑对18岁以下者实施宵禁的措施引起大众关注，戒毒中心理事和辅导员认为，有关的措施虽可在短期内看到一定的预防效果，但却不是治本的最佳方案。

（八打灵再也18日讯）为预防滥用迷幻药和毒品，政府或考虑对18岁以下者实施宵禁的措施引起大众关注，戒毒中心理事和辅导员认为，有关的措施虽可在短期内看到一定的预防效果，但却不是治本的最佳方案。

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副首相拿督斯里旺阿兹莎昨日表示，防范毒品内阁委员会严正考虑向18岁以下青少年实施宵禁措施的建议。

黄天顺：吸食迷幻药年轻化

16年来一直协助吸毒者戒毒的更新生命之家主任黄天顺受询时对星洲日报说，青少年吸食迷幻药的情况相当严重，而且有越来越年轻化的趋势，不少13、14岁就开始接触这些软性毒品。

他说，青少年吸毒的主要原因是结交到坏朋友，在朋友圈中受到影响。

他表示，乡区青少年吸毒的情况比城市严重。乡区少不了三大挑战，即毒品、赌博及黑社会，而往往毒品的源头都是从黑社会分子而来，让这些青少年接触到毒品。乡区青少年的想法也比较单纯，可能他们没有甚么消遣，一旦接触这些朋友，在习以为常下就会被同化而吸毒。

“就好像吸毒者的圈子一样，一坐下来就问你有没有毒品。”

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他说，对18岁以下者实施宵禁会有一定的效果，但不是完全可以防止这个问题。不一定晚上出去才可以接触毒品、吸毒的人不管早午还是晚上都会吸毒。

政府立场和网民不同

询及这个课题在网上有很多反对的声音，认为政府管太多，无人身自由，他认为，政府立场和网民立场不同，有些网民看的立场不是从政府的角度出发就会看到另一方面的东西。

“是会有它的效果的，如果18岁以下不可出夜街，那他就不能流连夜店，而青少年通常从夜店开始接触软性毒品，再慢慢带回去他平常的生活。"

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父母须懂孩子去向

他认为，如果要防止青少年对毒品有接触，不只政府单方面，家庭父母也是很重要，为人父母者要懂得孩子的去向、掌握孩子的朋友圈及了解孩子日常的消遣。

他说，很多时候这些青少年吸毒往往是忙碌的父母忽略了这些孩子，把孩子交给别人照顾，对于孩子在外面做甚么、交甚么朋友完全不知情，没办法掌握孩子的动向，所以有亲密的亲子关系是防止青少年吸毒很重要的因素。

有鉴于此，他建议政府多多举办亲子和家庭活动，一样一来一旦父母带孩子去参加这类活动，无形中这会形成家庭跟政府主办单位的桥梁，大家可以互相配合跟协助，那这样的防范效果会更好。

（吉隆坡18日讯）马华教育谘询委员会主席郑耀民质问教育部副部长张念群以前反对分全津半津，为何如今半津华小搬迁不获拨款？

他发表文告说，虽然前朝政府把华小分为政府学校（全津）和政府资助学校（半津），但不曾因为搬迁华小是属于政府资助华小，而要求董事部全权负责搬迁学校的经费，相反的会通过各管道给予适当的协助与拨款。

“其中一个例子是在2009年的第二振兴经济配套下，财政部发出了9500万令吉的拨款作为增建和搬迁华小用途，受惠的包括了政府资助华小，如爱美乐华小、培华二校、旺沙玛朱华小、乐圣华小、巴生务德华小、培风一小、大山脚明德总校、柔佛道文华小和培智华小等等。”

他说，在2009年之前，获得政府部份拨款进行迁校工作的政府资助华小有明新华小、麻坡训正华小、至达城南兴华小、昔加末雅格华小、芙蓉加拉摈华小、日拉务板台华小、晏斗新民华小和马赛公主城启东华小等等。这些政府资助华小已经完成迁校工作。

陈永净：应更注重教育

大马注册心理辅导员陈永净认为，若要在短期内快速看到成效，这个政策确实会很快看到效果的，但是却只是治标不治本，未必是最好的方法。

他指出，当落实这个禁令，青少年就会减少到那些场合，减少他们夜间聚集及在毒品影响下做出如打劫、飙车的活动。

他对星洲日报说，不过这是属于比较强硬的手法，但孩子不是打从心里面知道这东西不好。就长期性而言，政府应该在教育方面做得更多，探讨如何才是达到比较有持续性的效果。

对于有人认为政府此举会限制了人身自由、这本是父母的责任，政府管太多了的说法，他认为，应该从更宏观的角度看待这个政策，因为当孩子出到外面，他所做的事情会影响到社会其他人，这已经不仅是父母的责任，是整个社会责任的一部份。

他认为，政府这个做法是通过法律的一种方式，让家长也可以有一种责任。

限制青少年出门不易

他说，事实上要限制15至17岁的青少年出门也不容易，因为孩子已经有自己的想法，体格上也可能比家长更高大。政府有这样的法律可能是提醒家长更认真去看待孩子在外面做了甚么东西，让父母更关心在预防孩子吸毒这方面。

他认为最好的预防效果还是要持续性的从教育上去推广。但从现阶段政府考量的这些点上面，也许是暂时性的方案，要如何执行？是不是要罚家长？这些细节还不得而知。

回答伊党上议员提问

杨巧双：无意落实宵禁

妇女、家庭及社会发展部副部长杨巧双说，上个月她在国会上议院，伊党的上议员向她提出这个问题，而她的立场是政府无意落实18岁以下青少年晚上宵禁措施。

当时她是回答伊党上议员阿斯玛胡先的问题，对方想知道政府是否打算对青少年实施夜间宵禁时间，以减少青少年的犯罪。

杨巧双当时回答，解决这个问题的第一步是让父母承认在监控孩子方面存在问题。

“在某些情况下，父母或监护人也可向法庭提出书面请求，要求社会福利部根据2001年儿童法令第46条进行干预。透过地方当局，警方或社区确保青少年不会参与不健康活动。”