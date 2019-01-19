刘华才：从根源处着手‧防少年吸毒应捉毒贩 民政党主席拿督刘华才博士不赞同防范毒品内阁委员会正考虑向18岁以下青少年实施宵禁措施，以减少青少年滥用毒品问题的建议。

（吉隆坡18日讯）民政党主席拿督刘华才博士不赞同防范毒品内阁委员会正考虑向18岁以下青少年实施宵禁措施，以减少青少年滥用毒品问题的建议。

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他发表文告说，我国青少年滥用毒品的问题之所以日趋严重，追根究底就是因为青少年能够轻易的购买到毒品，要解决这项问题，政府应该从根源处着手。

宵禁如掩耳盗铃

“我们认为政府应该从更严重的问题，即贩毒问题下手，采取更严厉的法律来对付毒贩，而不是对那些年轻人下手，我认为此举等于是在掩耳盗铃。”

他质问，即使政府将所有18岁以下年轻人都宵禁，但市面上仍能够轻易买到毒品，就可能会有更多18岁以上人士染上吸毒恶习，到时是不是要对全国人民实施宵禁？

他也指出，一旦政府真的推行18岁以下青少年宵禁令，肯定也会对国家经济造成不良影响。

“我们可以预想到的情况是，一旦宵禁令推行起来，那些家中有18岁以下孩子的父母会减少在夜间外出，到时购物商场丶小贩中心丶餐馆丶电影院等各行各的生意都会受到打击。”

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王晓庭：不如维持死刑

另一方面，马青总团长王晓庭指出，既然防范毒品内阁委员会严正考虑向18岁以下青少年实施宵禁措施，以防止青少年接触毒品，为何不要求政府也同样“严正考虑”搁置废死，以便继续以死刑来对付害人不浅的毒贩与打击毒品活动。

她发表文告说，目前虽然有死刑来对付毒贩时，毒品活动仍猖狂不已；因此一旦废除死刑，毒品活动将会暴升，甚至一发不收拾而失控，让人民感到担忧。

她批评内阁在讨论政策时却是各自为政、彼此间对不同课题都没有协调，就如主导废死，掌管法律事务的首相署部长拿督刘伟强，相信也并没有向防范毒品内阁委员会咨询意见与看法。

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她认为，如果政府要打击毒品的决心是这样坚决，相信也会认为目前并非是废死最佳时机。

王晓庭说，限制青少年的自由与活动来打击毒品，是治标不治本的措施；因为青少年接触毒品并非是在晚间而已，反之他们的生活环境、教育水平与对毒品的认知、毒品的供应、家庭和朋友的影响等，都是非常重要的因素。