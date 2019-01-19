马委托瑞穗、汇丰、大和资本市场‧在日发行7亿6武士债券 财政部委托大马瑞穗银行（Mizuho）、大马汇丰银行（HSBC）、大和资本市场（Daiwa Market）有限公司（与艾芬黄氏合作）联合负责带领，为大马政府安排在日本募集为期10年总额2000亿日圆或76亿令吉的武士债券。

（布城18日讯）财政部委托大马瑞穗银行（Mizuho）、大马汇丰银行（HSBC）、大和资本市场（Daiwa Market）有限公司（与艾芬黄氏合作）联合负责带领，为大马政府安排在日本募集为期10年总额2000亿日圆或76亿令吉的武士债券。

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财政部长林冠英指出，作为政府对政府的协议，日本国际协力银行（JBIC）将为这项债券作担保，这将让大马政府只需缴付每年低于0.65%的全包指示性票面利率。

他于今日在该部移交委任函给3间银行的代表后说，上述委任是自2018年11月2日，从27份建议书筛选出6份之后才做出的最终决定。

敦马指示林冠英全权处理

“财政部相信这3家金融机构是最佳的选择，因为他们拥有相关要求的经验、专业及最重要的是他们对大马经济有信心与信念，这才能确保我们募资的时候能享有最低的成本。”

他说，有关债券将会在几个月后推出，而首相敦马哈迪已经指示他以财政部长的身份，全权处理整个债券的发行。

他说，他将于2月率领大马代表团到日本东京，与所有相关投资者会面，以确保债券募集活动取得成功。

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他指出，武士债券的发行证明了日本政府对我国首相领导的信心，同时也代表了两国关系更上一层楼。

“我们要向日本政府表达衷心谢意，因为愿意为有关债券做出担保。”

他也感谢日本驻马大使宫川真喜雄在谈判过程中提供的协助和贡献，才让一切得以顺利进行。”

出席者包括财政部副部长拿督阿米鲁丁和秘书长拿督阿末巴德里、大和证券集团高级执行董事经理冈裕则、大马汇丰银行首席执行员兼总经理斯图尔特米尔恩和大马瑞穗银行首席执行员沟口正二郎。

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公平遴选发行债券机构

林冠英指出，大马瑞穗银行、大马汇丰银行、大和资本市场有限公司是基于它们的长处和绩效而“雀屏中选”，受委任为大马政府安排在日本募集2000亿日圆的武士债券。

他强调，遴选的过程是公平的，并没有任何歧视日本野村控股（Nomura Holding Inc）的成份。

他坦承野村控股也提交他们的建议，惟大马政府公平对待每个提交建议的单位，并且根据长处和绩效作出决定。

无关野村调降评级

根据《彭博社》于1月10日引用匿名消息来源的报道指出，政府已选择大马汇丰银行、大马瑞穗银行和野村控股；较早前，日本野村银行将大马股票评级从“中和”下调至“减码”，认为新政府缺乏“重大改革推动”，可能导致财政状况恶化，以及信贷评级可能被下调。

林冠英在新闻发布会上受询时说，野村将大马股票评级降级，并不是政府作出决定的因素。

“是不是说如果你今天针对财政部撰写一分令人不快的报道，我们就应该拒绝你出席新闻发布会？

我不是那种人，无论是《星洲日报》还是《马来西亚前锋报》，他们都在这里，我们根据表现对待每个人，3间被选中的银行给了我们一个好价钱。”