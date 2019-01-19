以色列不满被禁来马参赛‧抨敦马狂热反犹太主义 在首相敦马哈迪表明大马不会举办任何涉及有犹太国家选手的体育赛事后，以色列指责马哈迪是“狂热的反犹太主义者”。

（以色列‧耶路撒冷18日讯）在首相敦马哈迪表明大马不会举办任何涉及有犹太国家选手的体育赛事后，以色列指责马哈迪是“狂热的反犹太主义者”。

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马哈迪上周说，以色列游泳运动员不被允许进入大马参与东京2020年残奥会的资格赛。

外交部长赛夫丁周三坚称，大马不会举办任何有以色列选手参赛的赛事。

以色列外交部发言人伊马努阿纳顺（EmmanuelNahshon）反击，指禁止该国运动员参赛的决定是“可耻的”，这项举动已经完全违反了奥林匹克的精神。

“我们呼吁国际残奥委员会改变这种错误决定或改变活动地点。"

马禁持以护照者入境

大马已经拒绝了世界体育组织的请求，以寻求解决方案。

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法新社报道，大马是没有与以色列有正式关系的穆斯林国家之一。大马禁止持以色列护照者入境。

大马曾禁止以色列运动员参加体育赛事。在2015年两名以色列风帆冲浪运动员在签证被拒绝后，不得不退出浮罗交怡的比赛，大马还在2017年拒绝主办世界足球管理机构国际足联的会议。