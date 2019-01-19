人资部设特委会‧探讨落实外劳储蓄 人力资源部今日成立了一个特别技术委员会，探讨落实外劳储蓄、个人债券或保险的事宜。

古拉（左三）主持今年首次的全国劳工咨询理事会会议。左一起是大马职工总会（MTUC）主席拿督阿都哈林及大马雇主联合会（MEF）主席丹斯里阿兹曼。（图：星洲日报）

（八打灵再也18日讯）人力资源部今日成立了一个特别技术委员会，探讨落实外劳储蓄、个人债券或保险的事宜。

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人力资源部长古拉透露，有关建议主要是让外劳储蓄部份钱，以便回国时有钱带回去，而当局会给予利息。

储蓄会有利息

“不过目前还没有最终决定能否落实此事，还要回到特别技术委员会更深入讨论，也要与律师商讨，可能需要修改相关法令。”

他指出，外劳储蓄比例多寡交由特别技术委员会提出建议。

古拉今日主持全国劳工咨询理事会议后召开新闻发布会。

“我可能下周会见外劳来源国大使，与他们讨论（上述建议）及获得他们的反馈。此外，我也想会见外劳来源国的劳工部长，而这些行动并没有设定一个期限。”

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雇主联合会主席丹斯里阿兹曼补充，他们同意上述建议，不过雇主及雇员还需要进一步讨论。

3劳工修正草案

料3月呈国会

另一方面，古拉表示，目前3个劳工相关法令的修正草案已进入最后阶段，希望3月能提呈国会寻求通过。

他指出，上述3个法令分别是1955年雇佣法令、1990年工人房屋与设施最低标准法令及1994年职业安全与健康法令。

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他指出，上述修正法案是属于紧急的，因为很多劳工相关法令已经过时，而我国也需要迎合全球雇用情况，因此该部会与所有相关者讨论，希望可以达致双赢情况。

“一旦获得总检察长批准后，他会在下月寻求内阁批准，之后希望能在3月带上国会寻求通过。”

关于1959年职工会法令及1967年工业关系法令的修正案草拟工作，则会在下月18日会在国会大厦召开会议开始讨论。

制国内员工法令

因应外国要求

另外，古拉说，政府也准备制定新的国内员工法令（domestic workeract），目前国内员工是受到雇用法令管制，而希望通过该新法令能够给予员工更大的保护。

询及为何政府要制定国内员工法令，他指出，这主要是出自外国的要求，以及我国要履行国际劳工组织的第189公约（家政劳工公约）。

他透露本身已经分别会见沙巴及砂拉越的首席部长，讨论统一化修正劳工法令的事宜，因为东马两周有本身的劳工法令，其中沙巴首长方面已同意统一化，而砂拉越首长则要求成立一个技术委员会进行讨论。