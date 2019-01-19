波综合福利协会捐助经费·聋哑少年空手道如愿出赛 国内唯一聋哑少年空手道队伍，因不被大马空手道协会承认及出资参赛，一度该队伍出国参赛的愿景落空，所幸获得波德申综合福利协会仗义相助，特别捐助6000令吉，终让队伍如愿以偿。

聋哑少年空手道队伍共有11人各友族少年组成，惟大马空手道协会以这批少年无法听到裁判的声音为由，对少年进行国内禁赛。

（芦骨18日讯）国内唯一聋哑少年空手道队伍，因不被大马空手道协会承认及出资参赛，一度该队伍出国参赛的愿景落空，所幸获得波德申综合福利协会仗义相助，特别捐助6000令吉，终让队伍如愿以偿。

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波德申综合福利协会主席妮迪雅昨晚移交这笔款项给予聋哑少年空手道队领队斯里华兰。

妮迪雅指出，该协会是在近月才成立，成立的宗旨是希望协助弱势团体，因此，该会在听闻有关队伍的需求后决定给予协助，让该队伍能够出国参赛。

妮迪雅（右一）移交6千令吉捐款给予斯里华兰（左一）。

遭空手道协会禁续参赛

另一方面，斯里华兰也感谢该协会的捐助，他披露，其所成立的聋哑少年空手道队伍共有11人，年龄介于16至19岁，包括3名华裔、5名巫裔及3名印裔，所有成员都来自柔佛古来。

他披露，在成立初期，大马空手道协会曾经允许过这些聋哑少年参与国内的赛事，惟最终该协会以这批少年无法听到裁判的声音为由，决定禁止这批少年继续参赛。

“虽然我们不被自己国家承认，但邻国如泰国却允许我们参赛，无论如何，我们仍等待大马空手道协会，对我们解禁的好消息。”

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他指出，该队伍目前将会先往斯里兰卡参加一项赛事后，自己也会陪同队伍中的其中一名选手依拉马兰（19岁）前往伊朗参加一个国际赛事。

他补充，由于该队伍面临经费的严缺，目前并非所有选手都可以出国比赛。