乐观看待签署新合约‧LRT3总承包商不索赔 轻快铁三线（LRT）总承包商MRCB乔治肯德私人有限公司将不会因为传递工程伙伴（PDP）合约“重塑”为固定价格，而要求政府或大马基建公司赔偿。

（吉隆坡18日讯）轻快铁三线（LRT）总承包商MRCB乔治肯德私人有限公司将不会因为传递工程伙伴（PDP）合约“重塑”为固定价格，而要求政府或大马基建公司赔偿。

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TheEdge财经周刊报道，该公司通过文告回应该媒体的相关提问时作出上述宣布。

MRCB乔治肯德私人有限公司工程主任黄志良（译音）说，该公司对于将于本月杪签署的合约感到乐观。

“通过签署新合约，我们乐观看待最终将会定案的新条款及本月杪签署新协议……而我们也不会因此向国家基建公司或政府要求任何形式的赔偿，而我们优先要做的是让工程在不加重纳税人的负担下，以最低成本顺利进行。”

“不幸的是，我们必须遵守一些保密协议，在新协议签署前我们不能自由讨论任何事项。无论如何，一旦新合约正式签订，我们乐于回应相关的任何提问。”

月杪获支付工程配套费

该公司也确认，国家基建公司也准备在本月杪支付承包商工程配套的费用。

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在此之前，市场上谣传该公司准备向国家基建公司索取2亿令吉赔偿，因为作为传递工程伙伴，该公司会在工程最终成本中赚取6%费用。