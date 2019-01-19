石资明：马倡导创新科技‧中马可加强科技合作 中国驻马来西亚大使馆经济商务参赞石资明说，她看到马来西亚政府大力倡导创新科技的发展，而具有领先地位的中国科技，正好是双方可加强合作的领域。

陈友信（右三）率领理事拜访石资明。左一起为林励肯、谢中正和卢国祥。右一起为丁扬岗和郭隆生。

（吉隆坡18日讯）中国驻马来西亚大使馆经济商务参赞石资明说，她看到马来西亚政府大力倡导创新科技的发展，而具有领先地位的中国科技，正好是双方可加强合作的领域。

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她也期待更多的创新经济模式在大马成形。

她接待马来西亚-中国总商会访问团时，希望中国和马来西亚企业再接再厉，力争更大的发展。

陈友信：鼓励中资视马为中转站

马中总商会总会长陈友信表示，该会今年主办的第九届马中企业家大会将着重在创新科技与数码经济。

他说，中国的科技已具备成熟的模式，相关企业若走进大马，肯定会让本地企业受惠。

他补充：“除了阿里巴巴、腾讯等名企，中国还有很多出色的新兴企业。它们的到来将会发挥带动作用且对大马中小型企业有帮助。”

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陈友信鼓励中资企业把大马视为伊斯兰和印度市场的中转站，或者是东盟逾6亿人口市场的中心点。

配合明年的马中文化旅游年，陈友信指出，文化旅游也将成为本年度马中企业家大会的另一个重点。

石资明对马中企业家大会多年来的成就表示赞赏，她建议该大会引进中国超前的行业，与众分享新知识以及为企业提供指引。

另外，马中总商会副总会长兼马中建交45周年工委会主席郭隆生在交流中汇报该会今年即将推出的一系列马中建交45周年活动。

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参与拜访的马中总商会代表尚有第一副总会长卢国祥、秘书长谢中正、中央理事兼青企会第一副主席林励肯、中央理事兼工商事务委员会主席丁扬岗，以及首席执行秘书周美馨。