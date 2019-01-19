土展局：包括生活费津贴抚恤金‧垦殖民获7700万特别拨款 联邦土地发展局（FELDA）指出，土展局垦殖区的垦殖民已经于今年1月14日获得政府所批准总值为7700万令吉的特别拨款。

（吉隆坡18日讯）联邦土地发展局（FELDA）指出，土展局垦殖区的垦殖民已经于今年1月14日获得政府所批准总值为7700万令吉的特别拨款。

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土展局今天发表文告说，该笔特别拨款包括生活费津贴、重新种植款额（BSHPH）及120名已去世垦殖民的近亲属死亡抚恤金。

“去年12月31日，一共有3万零799名定居者收到重新种植的索赔；今年1月14日，则有4644名定居者已收到他们的索赔。”

“因此，所有与BSHPH相关的索赔都已经支付给定居者，目前只有在参与重新种植计划下的垦殖民，才会获得支付费用。”

文告说，位于彭亨州的双溪歌央（Sungai Koyan）共851名垦殖民并没有参与任何重新种植的计划，因而未获得任何索赔。

土展局是针对财政部长林冠英延迟分配7700万令吉的特别拨款一事做出澄清，延迟付款的投诉还涉及油棕种植者每月的收获款项，即他们的“工资”。

“这次获得的款项并不是重新种植计划的一部份，也不是在已经批准的7700万令吉的特别拨款内。”

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土展局表示，垦殖民会在每个月中和月底获得拨款，接着将会改为每月杪。

该局说，他们也会使用自己的资金付款给垦殖民。