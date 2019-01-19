兽医局检验75狗只样本·太平狂犬症无新病例 截至昨日，兽医局经在狂犬症疫区抽取了75个狗只样本进行检验，惟维持4个呈阳性反应的样本，没有新的案例。

廖泰义（左）在太平兽医局向带狗只接种疫苗者了解详情。（图：星洲日报）

（霹雳．太平18日讯）截至昨日，兽医局经在狂犬症疫区抽取了75个狗只样本进行检验，惟维持4个呈阳性反应的样本，没有新的案例。

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截至昨午4时30分，兽医局人员共为618只家犬接种疫苗，检查住家806户，狗主300人，平均每名狗主拥有2只或以上的家犬。

太平保阁亚三区州议员廖泰义今日会见到访其服务中心的太平兽医局主任尤丝及官员后，向媒体披露狂犬症的最新进展。

他说，兽医局人员在过去3天，即从本月15至17日，马不停蹄在疫区沿家挨户为家犬进行登记以及注射疫苗，同时在疫区范围1公里内捕捉流浪狗，以抽取样本检验。

他表示，太平兽医局也开放让狗主携狗只上门接受接种疫苗。

廖泰义指出，在兽医局要求下，其服务中心将在本月19日早上9时至下午4时，让狗主把狗只带往接种疫苗，希望养狗者把握机会踊跃携狗接受注射疫苗。