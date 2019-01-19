别再来放生了！上万鱼只挤爆池塘 甲洞富城园阮梁公圣佛庙 的放生池因放生的鱼只过量，甚至有者驾着罗里 载送一箩箩的鱼只前来放生，常年累月下来，鱼 只渐渐长大，导致池塘“爆满”，鱼只高达上万 只！

放生池长年累月下来，池 内的鱼只已达超过近上万只，以致池塘里的鱼只严重过量。（图：星洲日报）

（吉隆坡18日讯）甲洞富城园阮梁公圣佛庙 的放生池因放生的鱼只过量，甚至有者驾着罗里 载送一箩箩的鱼只前来放生，常年累月下来，鱼 只渐渐长大，导致池塘“爆满”，鱼只高达上万 只！

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庙方已在池塘前设立告示牌，禁止民众前来 放生，以免池塘拥挤而造成鱼只死伤。

不过，因放生乃行善之举，庙方唯有鼓励前 来放生的民众，能减少放生鱼只的数量。

同时，庙方目前正在寻找适合的河流，把鱼 只放生到大自然。

骆成表示，因放生乃行善之举，庙方不会强制阻止民众前来放生，惟放生鱼只的数量为数只就好。（图：星洲日报）

民众减少放生仅喂食

另一方面，受访的民众指出，在知悉池塘无 法负荷鱼只的情况后，近期前来放生的民众确实 减少许多。他们也选择只前来喂食鱼只，此举亦 是行善之举。

骆成：遇神诞放生人数暴增

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《大都会》社区报记者日前走访该池塘时，目 测池塘有不计其数的塘虱鱼、乌龟及鳖， 数量惊人。

当民众把面包扔进池内喂食鱼只时，出现如同“丧尸 追食人类”的画面，大量的鱼只冲着面包蜂拥而来，池内 极其拥挤。

该庙主席骆成日前受访时说，占地半英亩大的放生池 在9年前打造，旨在让信徒可以放生鱼只，行善积德。

“过去9年来，有不少民众皆会前来池塘放生塘虱 鱼、乌龟及鳖，若是遇上每月农历初一、十五、观音诞或 其他神诞，人潮更是异常多，一天大约有超过50人前来放 生。”

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他说，民众携带来的鱼只更是不计其数，当中以塘虱 鱼居多，有者甚至是驾着罗里或货车，载着一箩箩的鱼只 前来放生。

近期内前来放生的民众已经陆续减少，反观他们多数是前来喂食池内的鱼只。（图：星洲日报）

塘虱鱼繁殖力惊人

骆成指出，民众早前 放生的塘虱鱼只有 数十厘米之小，惟因塘虱鱼繁 殖力惊人，数年后至今，不少 塘虱鱼已“茁壮成长”，有些 甚至有数尺之大。

“也因如此，目前池塘有 超过上万只的塘虱鱼及其他鱼 类，这无形中造成该池拥挤的 现象。”

他说，池内目前尚未有因 数量过多而造成鱼只死伤的情 况，不过，基于池塘确实无法 再负荷过量的鱼只，庙方于两 年前便在池塘前设立告示牌， 禁止民众前来该池塘放生鱼 只，以免过多的鱼只造成池塘 爆满。

“不过，设立告诉牌后， 仍有不少民众依然前来放生鱼 只，惟基于放生为行善之举， 庙方因此保持开放放生的立 场，惟要求民众放生数条鱼就 足矣，而不是携带一摞摞的鱼 只前来放生。”

占地半英亩的放生池是甲洞富城园阮梁公圣佛庙，不少民众平日到访该处，放生及喂食池内的鱼儿。（图：星洲日报）

放生池由庙方管辖

骆成披露，放生池由该庙 管辖，因此并未有人敢 前来该池捕捉鱼只转卖牟利。

然而，一旦庙方强制禁止民 众前来放生，他担心民众会因此 前往其他没有管辖范围的池塘或 河流放生，这可让有心人士趁机 捉走鱼只。

他表示，迄今为止并未有商 家业者瞄准商机，在庙宇周边售 卖鱼只给民众供放生，前来放生 的民众皆是从外购买鱼只，再携 带前来放生。

拟让鱼群回归大自然

他指出，目前庙方正在研究 替代方案，如找寻合适且及安全 （不让他人轻易捕捉鱼只）的河 流，并把放生池里的鱼只放生于 该处，让鱼只回归大自然，同时 也解决放生池“超载”的问题。

“我们有意聘请专业人士把 池里的鱼只带到安全的地方，再 度放生，不过这计划仍在商讨当 中。”

春节期间全天候开放

甲洞富城园阮梁公 圣佛庙开放早上6 时开放至午夜12时，而在正 月初一至十五期间，庙宇全 天候开放，让信徒可前来烧 香膜拜。

该庙除了有放生池， 亦有送子弥勒佛及观音菩萨 尊像，因此平日吸引不少中 国、越南、缅甸及泰国等外 国旅客到访观光。

骆成指出，近日庙方有 意将该庙打造成旅游胜地， 吸引更多旅客到来。

林雪梅（27岁，民众）：和孩子来喂食鱼儿

“早前我曾试在此放生乌龟，自从 庙方不鼓励民众前来放生鱼只后，前来 放生的人数确实减少许多，而我就不再 在此放生鱼只，以免池塘鱼只过量。

反之，最近我与孩子前来此处喂食 鱼儿为多，一个星期至少前来3次。”