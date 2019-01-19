马诺佳兰:跑了半个选区‧称竞选工作进入“5号牙”全力取胜 今天进入第7天竞选日，金马仑补选希盟候选人马诺佳兰说，他已走访了一半的选区。

（金马仑18日讯）今天进入第7天竞选日，金马仑补选希盟候选人马诺佳兰说，他已走访了一半的选区。

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他说，所有希盟辅选团的工作已进入“5号牙”，致力争取胜利，一举夺下这个国阵堡垒。

“我们其实在提名之前已开始见选民，我不过是继续这些工作。”

“虽然没有确切的数据，但我已见了超过50%选民，包括进到内陆地区，接下来我还会继续去见选民，直到投票日。”

也是行动党彭亨州署理主席的马诺佳兰与全国署理主席哥宾星今日在双溪歌央瓜拉美当早市拜票时，受询及伊斯兰党已在特别是马来人和土著占多数的日莱州选区出现为国阵助选时，他坦言，希盟在吸引这里的选票面对挑战。

与此同时，独立候选人沙烈胡丁与助选团也来到瓜拉美当早市见民众。他受询时说：“这是我的重要地盘，因为这里人多，是所有候选人最适合和策略的竞选地方。”