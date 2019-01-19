美国基督徒女工“宗教理由”拒周日上班被炒鱿‧陪审团裁定可获赔8636万 美国一名基督徒洗碗女工，以“宗教理由”拒绝在星期日上班。她六度在周日旷工后，遭任职10年的酒店解雇。女工入禀控告酒店，周一（14日）获陪审团裁定，可获逾2100万美元（约8636万令吉）赔偿。败诉的酒店计划上诉。

（华盛顿19日讯）美国一名基督徒洗碗女工，以“宗教理由”拒绝在星期日上班。她六度在周日旷工后，遭任职10年的酒店解雇。女工入禀控告酒店，周一（14日）获陪审团裁定，可获逾2100万美元（约8636万令吉）赔偿。败诉的酒店计划上诉。

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现年60岁的原诉皮埃（Marie Jean Pierre），原本受雇于希尔顿酒店集团旗下的迈阿密康莱德酒店（Conrad Miami Hotel）。她表示，获聘时已向雇主表明，因为宗教信仰，不能在星期日工作，雇主不应安排她在星期日上班：“我爱上帝。我星期日不上班，因为我用星期日来荣耀上帝（honor God）。”

皮埃的代表律师布鲁马（Marc L.Brumer）表示，皮埃早年的人事资料列明，她可以在星期日请假，但自2015年起，她多次被安排在星期日上班。起初皮埃会与同事调班，令自己星期日不用上班，但其后她6次为参加教会活动而在星期日旷工，终被酒店解雇。皮埃为此向美国公平就业机会委员会（Equal Employment Opportunity Commission）投诉，并于前年5月入禀，控告迈阿密康莱德酒店。

布鲁马表示，《1964年民权法案》规定，雇主不能因种族、宗教、性别或国籍而歧视雇员，认为酒店解雇皮埃属违法，要求酒店赔偿5000万美元（约2.05亿令吉）。他又指，希尔顿酒店集团既然以往多年都能迁就皮埃的要求，应该亦可轻易地继续这样做。

案件陪审团在当地时间周一（14日）裁定，皮埃可获2100万美元（约8636万令吉）惩罚性赔偿、50万美元（约205万令吉）“精神痛苦补偿”及她损失的3.6万美元（约14.8万令吉）薪金。

不过，根据联邦法律，相关的惩罚性赔偿金额上限，是30万美元（约123万令吉）。皮埃的代表律师布鲁马称，早知有关上限，今次要求巨额赔偿，只是想向全国酒店发出信息，提示酒店“不能只压榨员工的血汗，要迁就（accommodate）他们”。

希尔顿酒店集团对裁决表示失望，称在皮埃受雇的10年间，酒店已为她及其宗教信仰作出多次让步。集团已计划就裁决提出上诉。（香港明报）