林成国吁政府设专门机构·助批发商简化通关手续 马来西亚批发商总会会长拿督林成国指出，从事进出口或转口贸易的批发商及贸易商长期受到忽略，经常面对求助无门窘境，希望政府能设立一个负责推动进出口贸易的专门机构，让批发商和贸易商求助有门，简化通关繁杂手续。

（雪兰莪．巴生18日讯）马来西亚批发商总会会长拿督林成国指出，从事进出口或转口贸易的批发商及贸易商长期受到忽略，经常面对求助无门窘境，希望政府能设立一个负责推动进出口贸易的专门机构，让批发商和贸易商求助有门，简化通关繁杂手续。

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“我们希望政府加强对进出口贸易商的扶持，如采取一些奖掖措施，鼓励本地商家注册本地品牌，或为推广大马产品及品牌的企业，提供税务优惠政策等，把马来西亚打造成‘东盟桥头堡’和区域转口贸易中心，为国家带来可观税收并创造大量就业机会。”

指批发商贸易商被忽略

他昨晚在巴生举行的2019年度马批发商总会联欢晚宴致词时表示，虽然政府设立大马对外贸易发展局（MATRADE）协助本地出口商，把本地产品出口到海外市场政府，大马投资发展局（MIDA）则负责吸引外资来马，但批发商和贸易商却被忽略。

林成国认为，本地批发商和贸易商，可善用我国的多元特色和优势，发挥“桥梁”作用，让我国成为外国企业和外国商品进军东盟市场、以及东盟商品经大马转销国外的桥头堡，唯一切有赖于政府的支持和鼓励。

“我们处于东盟中心的战略性地理位置，有先进和完善的物流及基础建设为后盾，包括世界第12大港口——巴生港口、非常成功的廉航等，以及拥有一个不容忽视的软实力即多元性。”

他说，该会成立7年以来，一直致力推行“引进来”与“走出去”并重的理念，引入世界各地的优质商品和品牌，分销于国内及东盟市场；与此同时带领本地批发商到世界各国考察学习、开拓人脉发掘新商机。

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他有信心，在全球经济环境波动的当下，对我国今年的经济前景仍保持谨慎乐观态度，尤其在世界银行最新公布的《2019年营商环境报告》，大马仍名列全球第15和东盟第2，原因是大马拥有的绝对优势，将崛起成为这个拥有逾6亿人口东盟区域的转口贸易中心。

将与广东潮域展览公司合作

为了拓展业务，加强大马、印尼和中国的批发贸易联系，也是巴生巨盟批发城（G MK l a n g）董事经理的林成国，在会上与中国广东潮域展览公司总经理陈灿涛，签署了双边合作谅解备忘录。

该会同时与印尼玩具协会加强联系，商讨组织合作到中国拓展马印的玩具产品版图，并计划马印批发商及玩具协会展开合作，到世界人口第二多的印度设立一家批发城。

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陈国伟：政党轮替后

国家必可重新崛起

马来西亚对华特使兼马中商务理事会主席陈国伟有信心，我国在去年509大选实现政党轮替后，未来两三年可从一个过去沉沦，恢复成长再到崛起的国家，一切来自于高效诚信、负责任和不贪污的好政府。

他认为，希盟执政短短一两年内，人民不会期望新政府如魔术师般，把大马变得脱胎换骨，但只要坚持信心，新政府得到人民配合，国家就能变得强大和人民富有。

他不讳言，新政府上台后，中方可能对新政府采取观望和保留态度，但过去几个月的数据显示，证明了马中友好情谊发展更深。

“2018年首9个月我国迎来252万人次中国游客，比2017年全年的228万人次多出了24万，相信2018年要突破300万人次不是难事，意味马中朝向更蓬勃的境界发展，我乐见其成。”