肉干藏饼干袋图闯关·男女伎俩被识破或坐牢 带肉干，不过关！两名男女竟将肉干藏在榴梿口味饼干包装，试图从大马瞒天过海偷带过关，却在兀兰关卡被发现，移民与关卡局已将两起案件交由农粮局调查。

（新加坡18日讯）带肉干，不过关！两名男女竟将肉干藏在榴梿口味饼干包装，试图从大马瞒天过海偷带过关，却在兀兰关卡被发现，移民与关卡局已将两起案件交由农粮局调查。

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《新明日报》报道，移民与关卡局昨天发脸书贴文表示，当局在上周六（12日），分别在一名39岁女性和一名29岁男性的手提行李中，在饼干包装中发现里头原来偷装肉干。

在这两起个别的案件中，移民局人员在从两人背包扫描图像里，发现这些外观为榴梿口味的饼干袋子，里头却藏有一层层疑似肉干的物品。

移民局人员过后就打开检查，发现饼干包装里头果然没有饼干，而是一片片肉干。这两人分别将肉干藏在7包饼干包装里。案件目前已交由农粮局处理。

农粮局稍后也在贴文中表示，新加坡目前不允许公众从马来西亚带入肉类产品，因此这些肉干已被销毁。

根据规定，任何人在通关时如果被发现携带未呈报的违禁食品，就可能在批发肉类与鱼类法令下，被判罚款高达5万元（15万令吉），或坐牢长达2年，或两者兼施。