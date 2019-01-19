收死亡威胁后首现身·周子瑜神情疲惫惹心疼 韩国节目《音乐银行》世界巡回演唱会香港站将于19日在亚博举行，TWICE、MONSTA X、SEVENTEEN、NU\'EST W等团队于18日晚上陆续自韩国启程赴港。其中于17日晚跟TWICE进行网上直播，遭网民以发出死亡恐吓留言的台湾成员周子瑜亦有现身机场，被指似因为事件脸带忧伤。

（首尔19日讯）韩国节目《音乐银行》世界巡回演唱会香港站将于19日在亚博举行，TWICE、MONSTA X、SEVENTEEN、NU'EST W等团队于18日晚上陆续自韩国启程赴港。其中于17日晚跟TWICE进行网上直播，遭网民以发出死亡恐吓留言的台湾成员周子瑜亦有现身机场，被指似因为事件脸带忧伤。

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狂粉扬言30日杀子瑜

TWICE17日在后台进行短暂约15分钟直播，一名帐号为“GFRIENDHATERS9”的帐号竟留言威胁，“我要在2019年1月30日杀死你子瑜，我保证。（I KILL YOU TZUYU IN30.01.2019。I PROMISE）。”虽然TWICE本人好像没有发现，但这则留言吓得歌迷人心惶惶，这段恐怖留言的截图立马在TWICE粉丝群传开，大量的转发提醒与告知，并希望公司能实际行动遏止黑粉，加派工作人员保护艺人安全。

恐吓事件事隔1日，TWICE按照原定计划，18日晚间现身仁川机场，9位成员看起来没有受到影响，多贤、MoMo大方面对镜头，子瑜神情虽看起来疲惫，但她不时挥手打招呼、露出浅浅微笑，在移动的途中还比出手指爱心，看起来心情没受到影响，令歌迷松了一口气，但也有人心疼她要照常跑行程，担心偶像的安危。

不过，有网民发现威胁子瑜的帐号，过去也曾乱入其他韩团的直播，更曾撂话将杀了GIRLFRIEND成员银河及SM娱乐男团NCT，是名前科累累的恐吓惯犯。