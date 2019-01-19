研发培殖优质蚝苗．理大走向生蚝养殖业 马来西亚理科大学研发及培殖大量的蚝苗，积极走向养殖生蚝的商业化路线，争夺大马的生蚝市场。

美味可口的生蚝，令人垂涎三尺；左起是陈愢惠、阿菲夫及理大海洋生物学教授祖菲基教授。（图：星洲日报）

（槟城18日讯）马来西亚理科大学研发及培殖大量的蚝苗，积极走向养殖生蚝的商业化路线，争夺大马的生蚝市场。

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生蚝是受到食客喜爱 的佳肴，品质佳的生蚝价 格不菲，但是，本地生产 的生蚝只占市场的14%， 86%生蚝是从外国进口， 可见生蚝市场有很大的发 展潜能。

位于槟岛武加角 的理大海洋研究中心 （CEMACS）主任拿督陈 愢惠，今日接待槟州农业 及农基工业委员会主席阿 菲夫率领媒体到访及参观 海洋研究中心时这么说。

她说，该中心设立逾 30年，研发海洋的物产， 推动海产养殖业，特别是 当前海洋捕捉的海产量日 益减少，养殖海产量超越 了捕捉海产量，可见养殖 海产业非常重要。

由于沿海过度开发，蛤类日益稀少及身价高涨。（图：星洲日报）

确保养殖不影响海洋环境

陈愢惠说，理大推介养殖海产 业之际，确保海洋环境不会 受到破坏，并养殖高增值的海产，增 加业者收入的经济效应，有利于社区 的发展。

她说，该中心大力推介不影响海 洋环境的养殖生蚝、海参及海带等， 这些海产是依赖海洋微生物生长，无 须大量砍伐红树林以供养殖用途。

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其中，养殖生蚝为重点项目， 培殖品质优良的蚝苗，品质不逊于进 口生蚝，如以前国家元首名字命名的 “Siraj”生蚝，肉质鲜美及多汁，是上 等生蚝。

她说，该中心是通过高科技把 “S i r a j”生蚝，培殖成为“中性生 蚝”，使得生蚝的生长与繁殖无关， 主要是在长肉，形成生蚝肉美汁甜。

价格不菲的海参，也是研究中心培殖的珍品。（图：星洲日报）

售蚝苗兼养殖配套

陈愢惠指出，理大海洋研究 中心于5年前就为私人界提 供蚝苗，养殖区涵盖槟岛西南区的浮 罗勿洞海域、吉打及霹雳等，每年为 中心从出售幼苗中，增加约数百万令 吉的收入，作为研究费。

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她说，蚝苗供应充足，每只蚝母 可生产300万只蚝苗，而有意参与养 殖生蚝的业者，理大会提供养殖生蚝 的技术、训练及谘询配套。

她表示，该中心将派人员实地 考察业者养殖生蚝的环境，特别是水 质不受污染，确保适合生蚝的健康生 长。

她说，该中心为多名业者提供 蚝苗，并取得成功，也欢迎有意养殖 生蚝者联络及询问，电话：012-431 9900或网页：cemacs.usm.my。

巨大海星是海洋罕见的生物。（图：星洲日报）

阿菲夫：探讨河域设养蚝场

阿菲夫说，槟州政府有意 与理大海洋研究中心探 讨，在慕达河及吉辇河设立生蚝 养殖场，鼓励沿海渔夫加入养殖 生蚝行业，以增加收入。

他说，国内生蚝市场仍具有 很大的发展空间，并呼吁有意加 入此行业者，联络槟州政府或理 科大学海洋研究中心。

他指出，除了生蚝养殖， 政府也希望能探讨其他海产类养 殖，尤其是鱼类的养殖，以稳定 海产类的价格及确保供应量。