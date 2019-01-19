德甲‧拜仁取得下半赛季“开门红” 积分榜排名第二的拜仁慕尼黑在第18轮首场比赛中客场3比1战胜霍芬海姆，吹响了对“领头羊”多特蒙德的追击战。

列温多斯基攻入第3球，为拜仁慕尼黑锁定胜局。（图：法新社）

（德国‧柏林19日讯）德甲联赛下半赛季18日打响，积分榜排名第二的拜仁慕尼黑在第18轮首场比赛中客场3比1战胜霍芬海姆，吹响了对“领头羊”多特蒙德的追击战。

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拜仁从比赛一开始就积极进攻，占据统治地位。上半场拜仁控球达到62%，赢得了60%的一对一对抗，并以14比3在射门次数上领先。格雷茨卡首发出场，出现在中路进攻组织者的位置上，并成为本场比赛的最大功臣。第34分钟，列温多斯基门前头球攻门被守门员挡出，格雷茨卡在球门区角上补射入网。上半场补时阶段，拜仁在对方角球机会中得球快速反击，阿拉巴左路长传，格雷茨卡中路倒地抢射再下一城。

上半场毫无还手之力的霍芬海姆在下半场加强了进攻。第59分钟，霍芬海姆在拜仁角球机会中得球发动反击，舒尔茨在禁区弧上左脚刁钻射门，扳回一分。第87分钟，替补上场的拜仁中场J罗吊传分球给禁区右侧的穆勒，后者凌空直接横传门前，列温多斯基推射入网，锁定胜局。

先赛一场的拜仁暂时将同多特蒙德的落后差距缩小到3分。拜仁主帅科瓦奇赛后表示：“我们上半场的表现激动人心。德甲慢慢又变得紧张有趣了，我们已经准备好进行追击。”（新华社）