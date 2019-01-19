意纸皮帐篷网上爆红‧本为助街友却接海外订单 意大利一极右政客无意间帮到了当地一家协助无家可归者的小型慈善组织，令该组织发明的折叠纸皮帐篷在社媒上爆红，并收到来自日本到爱尔兰的数百家组织的订单。

（图：互联网）

（伦敦18日路透电）意大利一极右政客无意间帮到了当地一家协助无家可归者的小型慈善组织，令该组织发明的折叠纸皮帐篷在社媒上爆红，并收到来自日本到爱尔兰的数百家组织的订单。

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2017年与4名友人一同创立非营利组织“那波利2035”的联合创办人达历山德拉，用可回收利用的纸皮和塑料制作成可防水的纸皮帐篷，这个帐篷像个手风琴那样可以折起并收进背包里。这是达历山德拉于2017年在念设计时发明的作品。

然而没想到这个能帮助许多流浪汉度过寒夜的纸皮帐篷却在本月较早时在社媒上爆红。本月5日“那波利2035”在脸书贴文回应意大利北部城市的里雅斯特副市长波利多里，来自反移民的联盟党的波利多里当时吹嘘自己丢了一个无家可归男子的“破布”，以传达他对该城市的败坏持“零容忍”的立场，在全国引起民众抗议。

“那波利2035”在脸书写道：“在的里雅斯特，副市长把一位露宿街头男人的被单丢进了垃圾桶。在那波利这里，我们正尝试写另一个不同的故事。”并贴上社运分子分发该帐蓬的视频。这段视频过后被浏览了逾9万5000次，并获得意大利全国媒体的大肆报道，以展现意大利更具爱心的一面。

在这之后，达历山德拉表示，该组织在数日内就收到上千个有关帐篷的需求。30岁的他表示，他未想到会引起那么多人的注意。