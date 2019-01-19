邱立本．来自南洋的灵感漂向北方 从南洋的乡下开始，黄明志的歌曲涵盖了中文、英文、马来文、以及广东话、闽南话、海南话等全球华人社会的很多方言，成为一种跨文化的呼唤。

这是最有马来西亚特色的文化魅力。从南洋的乡下开始，黄明志的歌曲涵盖了中文、英文、马来文、以及广东话、闽南话、海南话等全球华人社会的很多方言，成为一种跨文化的呼唤。

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11年前的台北铭传大学，仍然是大众传播系学生的黄明志，以一首描写他的出生成长地马来西亚柔佛州麻坡的歌曲《麻坡的华语》，在Youtube上横空出世，幽默接地气的歌词，使他一出道即广受关注，后来成为今天家喻户晓的《漂向北方》。当年还是“单干户”的他，没想到后来会感动了神州大地数以亿计的“北漂”、也延伸到影响台湾从南部到台北的“北漂”。

“我漂向北方／别问我家乡／高耸古老的城墙／挡不住忧伤／我漂向北方／家人是否无恙／肩上沉重的行囊／盛满了惆怅”，2016年面世的《漂向北方》，黄明志的歌词击中“北漂”心灵深处，引起共鸣，在Youtube上点击率高达1.4亿。与刚出道时不一样，这时候的黄明志已是声名大噪，有完整的制作团队，作品也更成熟精良，但不变的是他善于从生活中寻找灵感，重视音乐、文字与影片的综合力量。

黄明志的“北漂”，也感动了宝岛的新一代。韩国瑜竞选高雄市长时，台湾网民改编《漂向北方》的曲子成《穷到发慌》，变成网络选战的流行曲子，道尽了台湾新一代薪水倒退的悲情，也成为“韩流”胜选的助力。

而黄明志写的《唱广东歌》，将流行的广东歌的曲名与歌手串连在一起，成为一种文化的回眸，也是对经典与不同时代歌手的致敬。

虽然黄明志的不少作品被批评为离经叛道和粗俗，引起争议，不过他在不羁中具有人文情怀，关注弱势群体，为他们发声，例如最近的歌曲《Mingalaba闵阁拉巴》，反映大马非法外劳在拘留所内遭遇的不人道待遇。这其实是他两年多前被拘留时，亲眼目睹狱中缅甸籍非法外劳惨况的有感而发之作，而Mingalaba即缅甸语“你好”之意，他还特地在编曲上用了Saung（缅甸竖琴），极具民族特色。

黄明志的许多歌曲涉及政治和社会议题，他坦言，马来西亚的多元种族、文化、语言与政治环境使他有源源不断的创作泉源，“对创作人来说，大马是个好地方”。

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黄明志的多元语言才华，也包括日语、泰语、越南语、韩语、缅甸语等，在作品中混搭，而其MV都有华文、马来文与英文歌词字幕，成为一大特色。这其实反映了大马华人的优势，在多元民族文化环境中成长，具备多语言能力。

在Youtube出道的黄明志，是第一代的网络歌手，也是全球华人创意的先行者，踩着互联网的云彩，凌空而来，深入千家万户，颠倒众生。在互联网时代，“网红”的影响力无远弗届，期待更多的“黄明志们”迸发灵感和创意，将欢乐与人文关怀带给全世界。