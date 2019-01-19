6公尺大白鯊長史上最大 身长6公尺、名叫深蓝（Deep Blue）的怪物级大白鲨日前出现在夏威夷水域。根據瞭解，这头大白鲨已有50岁，潜水员和她並行游泳，个子好比侏儒，她不可思议的躲过了生物厮杀、人类捕猎和海洋污染的種種危機，存活至今。

（图：法新社）

（夏威夷18日讯）身长6公尺、名叫深蓝（Deep Blue）的怪物级大白鲨日前出现在夏威夷水域。根據瞭解，这头大白鲨已有50岁，潜水员和她並行游泳，个子好比侏儒，她不可思议的躲过了生物厮杀、人类捕猎和海洋污染的種種危機，存活至今。

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《佛州自然历史博物馆：国际鲨鱼攻击档案》名誉主任伯傑斯说：“显然的，这是一头巨鲨，可是有史以来在水中发现最大的一隻。”

深蓝是鲨鱼专家帕迪拉为她所取。他早前为Discovery频道《鲨鱼周专题》拍纪录片时，曾和她同游大海，他在一个受保护的金属笼子内伸手触摸深蓝的翅。

大白鲨出没於热带，副热带和温带海域。美国加州、新英格兰地区、智利都是它们的群聚之地，它们属於卵胎生鱼类，一胎平均产下6至20隻幼鲨，成年的大白鲨瞬间回游时速度高达56公里。图为社媒流传“深蓝”的照片。（路透社照片）