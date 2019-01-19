温思拯．从五月花号看社会公约

1620年102位清教徒（Puritans）乘坐五月花号从英国前往美洲新大陆寻找一个不被大英帝国教会所逼迫，可以按着他们理想的方式追求与实现宗教自由的新地土。在同年的11月11日，经过在海上66天的漂泊之后，五月花号在科德角外普罗温斯顿港抛锚。

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为了建立一个来自法兰西，荷兰和英格兰等国家“无主”流民的新自治团体，船上的41名成年男子签署了《五月花号公约》（The MayflowerCompact）同意创建并服从一个政府。因此，五月花号公约奠定了当今美国的核心价值，包括宪章，法律，人权，社会秩序等最基本的共识。

《五月花号公约》写到“是为了上帝的荣耀，为了增加基督教的信仰，为了提高我们国王的荣耀，我们漂洋过海，在维吉尼亚北部开发第一个殖民地。”因此，这公约不只是新移民自治社会的核心的理念和立国的基本原则，这也奠定了一个新政府合法存在的根基。如英国哲学家和在社会契约理论上做出重要贡献的约翰．洛克（John Locke）所言“政治的正当性／合法性是来自被管治者的同意。”

故此，这公约也赋予新移民一个共同的社会身份与认同（Social Identity）。这样的公约是维持公共秩序，社会进步和确保公善（Common Good）的前决条件。所以美国可以在短短的230年历史创造许多奇迹，并且独占世界第一经济强国的位子一个多世纪。

虽然《五月花号公约》是以上帝的的旨意为其公约的根据但它的目标是为确保新政府可以在世俗的政治实体下正常的运作以确保每个人的自由与权益。马来西亚立国时的核心价值是基于土著人民的文化和伊斯兰的教导为根基，虽然本质上与欧美深受基督教影响的国家有所差异，但在追求公共秩序，社会进步和确保公善的目标上是有共识的。

在一个多元的社会，社会身份认同与平等更是维持和睦的根基。平等的身份地位是人民所应享有的基本权，这样的共识是公民得到使命感和履行责任的动力。因为当总体利益是共同奋斗的目标时，才能保证全体人民遵守与服从公正和平的法律、法规与宪章。

新的马来西亚在509诞生，但我们并没有因改朝换代后而得到一个新的身份的认同与肯定。首相敦马的言论常常带有种族不平等的色彩，许多竞选宣言里应该推动的政策也因为“不平等身份地位”的顾忌而被多方被拦住。

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笔者认为509这个历史事件最宝贵的是其民主改革的精神。时间渐渐过去，有许多希盟的支持者因为政府不如人意的表现而感到失望。也许政府迷失方向，但人民不能失去那份改革和求公善的精神。五月花号的社会公约是以人人平等为基础和全体人民的福利为方向。

有鉴于此，公共秩序和社会进步的动力不是推广新政策或立法约束。社会公约的基础是信任和共同享有的身份认同和共同拥有的中庸核心价值。