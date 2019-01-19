槟消协：祈福时减少浪费．大宝森节摔一个椰子就够了 槟城消费人协 会教育组主任苏巴洛说，再过几天就 是大宝森节，数以万计的信徒将会大 量掷椰祈福，摔破的椰子被丢弃或烧 掉，此举非常浪费。他促请信徒减少 掷椰。

左起为苏巴洛、玛哈林甘、南达古玛、 塔尔曼及那拉亚南呼吁信徒减少掷椰。（图：星洲日报）

（槟城18日讯）槟城消费人协 会教育组主任苏巴洛说，再过几天就 是大宝森节，数以万计的信徒将会大 量掷椰祈福，摔破的椰子被丢弃或烧 掉，此举非常浪费。他促请信徒减少 掷椰。

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他今日连同几个兴都协会代表， 手持“摔一个椰子就够了”标语召开 新闻发布会。

他说，掷椰祈福原意净化身心， 象征个人在神前放下身段决心奉献， 但后期却变成了重量不重质。

“尤其是不知掷椰意义的华裔信 徒，以为掷得越多就越好运，但只要 诚心，掷一个椰子就够了，神明也不 会因量少而惩罚。”

外国信徒收集椰子煮食

他说，在印度或是其他国家，信 徒会收集摔破的椰子，生吃椰肉或煮 成食物，这是兴都教徒的良好习惯。

槟城信徒去年就摔破了30万个椰子， 而这些椰子最后被丢进垃圾桶。

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他说，也有不少信徒开始减少购 买椰子，把钱用来捐助贫寒家庭或捐 助兴都庙宇。

马来西亚马阿曼德兰 （Maamandram）组织主席南达古玛 则说，就算在印度、印尼或吉隆坡， 都未见信徒大量掷椰，只有槟城出现 这种不良风气。

与会者尚有马来西亚兴都教组织 （MHS）槟城分会代表塔尔曼、那拉 亚南及槟城淡米尔人组织代表玛哈林 甘。