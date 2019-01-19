大马国际高教谘询中心否认传言·“中国没停发东盟奖学金” 大马国际高教咨询中心创办人暨中心总栽梅永华澄清，最近传闻被中国政府“停发”的“东盟奖学金”，其实是“中国政府海外留学生奖学金”。

（吉隆坡18日讯）大马国际高教咨询中心创办人暨中心总栽梅永华澄清，最近传闻被中国政府“停发”的“东盟奖学金”，其实是“中国政府海外留学生奖学金”。

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他发表文告指出，上述被中国停发的奖学金，并不包括由广西政府所提供予于东盟国家的“东盟奖学金”。

中停发海外留学生奖学金

他吁请公众不要混淆。他说，虽然两者皆是全额的奖学金，包括学杂费、住宿费及配有生活费津贴，但是“东盟奖学金”只限于来广西自治区任何一所高教就读的东盟10国学生申请，其他区域除外，所以也称为“广西东盟奖学”，目前持续发放。

他说，本地推荐单位一般上只鼓励优秀学生申请该项已被中国政府停发的留学生奖学金，因这项奖学金必须在驻东盟国中国大使馆提出申请，而且只有几十份名额，审核方面十分严厉，并不易得到。

华中生可申请上海大学预科班

他说，中国国内还有不少奖学金可由留学生申请，如“一带一路奖学金”、中国学生奖学金、“丝绸之路奖学金”、广西东盟奖学金、省政府奖学金、市府府奖学金及校内奖学金等。此外，各校还有学术性奖学金，留学生特别奖金等可提供申请，只要学生的学习成绩保持优秀即可。

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此外，具有大马教育文凭（SPM）的国民型中学高中毕业生，可以放弃在国内读一至两年的预科大学基础班课题，并申请到中国“上海大学预科班”就读4个月大学基础科缩成班，报名日期为今年1月1日到2月15日，开课是3月24至7月28日，修完后即可直接申请进入上海大学各门科系就读，成绩优秀者还可得到大学全额或半额的学费减免，也可申请到其他等级的大学就读。

有意申请者可联系“大马国际高教咨询中心”负责人，05-5462386,016-5243166（黄秘书）电子邮件：[email protected]询问。