黄泉安．Y世代和2019亚洲三场大选

去年大选，我国见证独立61年以来当朝政权首次被人民推翻，也见证军警部队保持超然地位让政权和平移交，恬静中具足震撼力，是一场惊天动地的民主识读，为亚洲民主版图立下分水岭和新风范。

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今年上半年，亚洲将另有3场大选在泰国、印尼及印度分别举行，涉及总人口逾10亿。届时选出的政权，无论是否也像大马一样改朝换代，它对这三国民主、民权与民生的影响力，肯定会非常深邃叵测。

泰国（总人口6900万）不算完全民主体制国家，因为现有的过渡政府是2014年5月军事政变衍生出来的政权怪兽，虽然选举委员会原定2月24日举行全国大选，但军人政府数次借词推延，是否会展期数月或无限期延迟，至今无人能够定夺。

至于印尼（总人口2.63亿）、印度（总人口12.97亿），奉行民主共和国体制，具有世界级民主代表性国家，将在今年4月及5月份别举行大选。但两国的大选特色，是约半数选民（印尼约7900万人、印度约4亿人）都是出生于1982至2001年之间的Y世代，他们也是首投族。

观察家认为，印尼与印度的共同点，是两国现皆深陷宗派仇恨的分裂性氛围，但大选焦点议题，不外都与经济有关。对于Y世代来说，他们最切身的课题，是找工作和找出路。

印尼总统选举定在4月17日举行，现任总统佐科威寻求续任的口号是“经济再工业化”。当前，1998年亚洲财经风暴后印尼浴火重生所经历的原产品旺市期并得以改善高失业率的好景，已经不复再。此外，印尼群岛各地地方政府经济贫富悬殊状况过剧，全国平均失业率介于5%，但西爪哇平均失业率却高达9%。

佐科威若不及时推展大规模制造业并为国家过份依赖的原产品出口业注入加值元素，国家失业率恐怕短期内不可能获得纠正。但自他2014年上任以来，施政主轴是尊照凯恩斯经济原理（Keynesian EconomicTheory），延续推行基础工程计划，但事与愿违，今年的海外直接投资额首度出现衰退，警钟敲起。

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佐科威面对的另一逆风，是他的政治对手普拉博沃的竞选口号，是走向国家民粹手法，矢言中选后要检讨印尼参与中国一带一路投资工程。他的杠杆战略，是要削减课税、降低政府开销，以期激励私人界注资。

另外一个使印尼政治更趋复杂的元素，是伊斯兰极端主义的崛起，逼得佐科威不得不另招具有宗教说服力的副总统人选来把关助战，加上普拉博沃显见排基督排华的思维，早也触动印尼社群和谐共存的神经线。

同样的，印度大选将在今年5月举行，时任总统莫迪面对竞选挑战议题，也与佐科威如同一侧。莫迪的对手拉胡尔甘地专打的课题，一边是为务农的庶民请命，一边是揭竿失业率偏高来唱衰莫迪。偏偏，莫迪本身也不自量力，推行货币禁令和消费税时，错失百出，首当其冲的，不外是小型生意和受薪平民。

但令人莞尔的是，佐科威和莫迪两人不约而同地寻求今年大选年时世界油价保持偏低，因为两国都在推行石油津贴计划，若在大选年腰斩石油津贴，那就等于政治自杀！

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另一点，佐科威稍比莫迪好运，前者因国家收入续增，今年印尼势将倍升给予贫民的现金津贴，但国家财务赤字仍能保持于GDP的2%以下。至于印度，目前国家财务赤字高企GDP的3.3%上下，拉胡尔甘地就是对准莫迪痛脚，责问莫迪极力讨好中产阶级并为他们减税至28%，但对废除农民借贷的诉求毫无建树。

此外，印尼与印度两国的货币兑美元汇率继续保持疲弱，美元一有风吹草动，两国就会受尽风寒。

在印尼，这主要是国家经常账户赤字仍居风险水平，继续高企于GDP的3.4%，加上棕油与橡胶价格颓低，出口收账不见乐观。同样的，印度突然撤换中央银行总裁，打出不稳定的市场讯息，莫迪可能为了制造市好而过分放宽赊账指标，专家早已警告可能制造未来财务危机的风险。

经济政治以外，另一个我想突出的要点，就是现时国家大选趋势，无论从美国特朗普、印度莫迪到巴西的极右派博尔索纳罗，他们都要饱受社交媒体和“假新闻”的折磨。

脸书属下的Wh a t s A p p简讯应用在印度拥有近2.5亿用户，印度媒体说，莫迪必须应对这个社交媒体的亿众用户考验，才能决定大选胜负。在印尼，当地主要社交媒体是脸书，超过三分一人口都是脸书用户。这两个国家已经开始责怪脸书、WhatsApp当局处理“侵略性内容”

时的缓慢态度，不知以后会否老羞成怒，像中国一样，对社交自由媒体监视、筛滤、打压和封禁？

刚才，我们也提到印尼与印度两国深陷宗派仇恨造成国民分裂的共同点。其实，两国主流社群排挤少数民族的主仆情绪，刻正日益恶化，印尼伊斯兰极端主义崛起，分分钟都有排华征兆；在印度，穆斯林是少数民族，因宗教分化激起的冲突时有所闻，至今难解难分。

我非常恐惧，类似宗派仇恨若在充斥假消息的社交媒体任由蔓延，而活跃社交媒体的核心皆是脱缰野马型的Y世代，那么，今后任何国家大选，应该都要设法应对这个“已知的未知”（known unknown）异种，继续扶持民主。

这是经济数字、政治口号、传统选战以外的定江山新元素，今后将会决定于Y世代及千禧世代手中。

我国国情日益极化，与印尼、印度略同，希望我国上下能从他们的大选中，找出充作借镜的点线。