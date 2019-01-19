海南联与海南大学合作·助海南籍子弟返乡就读 马来西亚海南会馆联合会总会长拿督林秋雅日前代表该会与海南大学校长骆清铭签署《中国海南大学与马来西亚海南会馆联合会友好合作备忘录》。

（吉隆坡18日讯）马来西亚海南会馆联合会总会长拿督林秋雅日前代表该会与海南大学校长骆清铭签署《中国海南大学与马来西亚海南会馆联合会友好合作备忘录》。

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这项友好合作签署仪式在海南大学座谈交流会上进行，双方本着促进马中两国教育文化交流及友好互惠原则。

骆清铭校长也介绍了海南大学面临的新发展机遇、建校60周年庆典、学科调整和国际化办学等情况。

他指出，海南大学创建世界一流学科不仅仅是海南人民的期待，也是广大海外乡亲的热切期盼，他欢迎海外海南籍乡亲子弟到该校学习交流，投身海南自由贸易试验区和中国特色自由贸易港建设。

林秋雅表示愿意为扩大海南大学的国际知名度继续努力，殷切期盼海南大学可以为马来西亚海南籍华裔子弟返乡交流就读提供便利，祝福海南大学早日建成享誉中外的高等学府。

会上除了签订友好合作备忘录外，与会者也针对师生学术交流等方面开展合作；双方还就第17届全球南大校友会联欢会筹备、马来西亚海南大学联络处建设等进行了沟通。

代表团一行考察了旅游学院，洽谈推进马来西亚旅游管理专业硕士（MTA）招生等工作。