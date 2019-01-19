黄婉玮．让西方纠结的中国 很多人有疑惑：中国成为世界高端产业的主导者后，将为中国与世界带来什么影响？

农历春节将近，中国一年一度的“春运”和“春晚”也将一如既往的呈现于世界。但近日来，中国的政治高层与华为的公司高层因受困于两桩在国外惹起的司法案件，恐怕不能轻松过年。

广告

华为的两桩案件之一“孟晚舟事件”是美国在去年12月初以华为违反美国对伊朗的制裁，将该公司的首席财务官孟晚舟扣押了10天才得以保释外出；另一桩则是几天前，华为驻波兰公司的员工王伟晶被波兰的安全局以“从事间谍活动”为指控而逮捕之，无论属实与否，华为已当机立断终止了与王伟晶的雇佣关系。

华为是著名的信息与通讯基础设施与智能终端的供应商，在中国的高端制造业之中占据龙头老大的地位，专门为中国提供解决信息与通信问题的方案。1991年，华为在印度成立研发中心；2001年，在美国成立了4家研发中心，此后，随着全球通信产业蓬勃发展，华为在全球的电子设备和零件等销售市场也不断有突破性的成绩，也让公司的产业链板块向外扩展分布于多个国家与地区。华为不仅是中国企业的龙头老大，在全球通信行业中，也是一个佼佼者，2008年，被商业周刊评选为全球十大最有影响力的公司之一，而且是唯一上榜的中国企业，故也成为中国民族的骄傲。

华为在世界绽放的光芒的同时，也为中国贡献了主导世界的作用。随着华为在技术研发上一直领先同行，在不久的将来，会推出传输数据服务达到5G技术的行动网络，在有些国家和地区的4G技术还未普遍之时，中国的手机用户快要迎向5G时代，如果5G技术可以稳定发展下来，那么中国无疑会成为世界高端产业的主导者，因此而实现中国领导层先前定下的《中国制造2025》目标。

很多人有疑惑：中国成为世界高端产业的主导者后，将为中国与世界带来什么影响？

中国对世界的影响力的终极目标并不在于产业技术，而是透过高端的技术去掌控“体制”和“秩序”，从一家企业到一个国家的秩序，都因为对信息与通信的管理产生依赖而不得不遵从终端供应商立下的使用条规。这些就是西方民主体制的国家正在担忧的。中国的先进总让西方国家难断纠结，他们害怕社会主义国家以信息管理技术窃取国家机密，并逐步吞噬个人的隐私和自由，但若直接撇弃中国的高端技术，也不利于这些国家往后的经济竞争，一向被视为人权落后的发展中国家一旦后来居上，西方主导世界的神话就离落幕不远了。

虽说西方民主国家对中国一直抱着抵触的心态，但是西方民粹主义的崛起让传统的右翼精英承受的挑战越来越多，保守派长期经营的民主体制日渐受到多元主体的挑战，若在无所适从之下再失去主导世界秩序的地位，将让内忧更严重。

广告

至于中国掌握最强技术之后，也并非所向无敌。中国靠着先进性的行业展现“软实力”后就像一面放大镜，暴露了有关行业的各种缺陷，尤其关于智慧财产权和信息保护法。中国企业只顾着研发技术，并未顾及对个体的保障意识，技术与信息保护法在未来或许就成为西方国家遏制新霸权的管道。