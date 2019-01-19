庙会、星春展、春意浓．选购年货好去处 一连三天在怡保斗母宫举办的2019年“猪光宝气过肥年”庙会和“星春展” 今天正式隆重“开锣”开市！

“星春展”隆重开市啦！要购买促销优惠年货商品、要获得各种好康就要来逛“星春展”。（图：星洲日报）

（霹雳．怡保18日讯）一连三天在怡保斗母宫举办的2019年“猪光宝气过肥年”庙会和“星春展” 今天正式隆重“开锣”开市！

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星春展好康送不停

庙会备有美妙绝伦的新春节目 等你来参与，“星春展”精彩好康送 不停，年货商品摊位促销绝不“打 烊”，欢迎你趁着这个黄金周末前 来怡保斗母宫“闹”庙会逛“星春 展”，在迎接己亥猪年来临前，与家 人朋友率先感受浓浓的新年气氛。

周六的庙会开幕将会闹哄哄，现场将有新春气息浓厚的醒狮瑞龙表演。（档案照）（图：星洲日报）

庙会今晚隆重登场

庙会盛大开幕礼将于明晚（1月 19日，星期六）隆重登场，当晚将会 有多姿多彩的新春节目呈献和动感舞 台表演，包括欧阳小丑表演、会馆美 食、双狮跳桩、火麒麟表演、歌手演 唱、烟花表演和大红包幸运抽奖等， 节目高潮迭起，绝无闷场。

庙会于今天早上举办启动礼， 现场有双狮助兴和麒麟表演，吸引大 批民众到场参与，同时排队领取由怡 保斗母宫理事、星洲日报代表及财神 爷分派出寓意“双喜双福”的双封红 包，讨过双封利是的民众都笑逐颜 开，称心如意。

怡保斗母宫派出的红包有现金 或新春礼蓝，星洲日报则送出5令吉 “星春展”现金券，让民众拿过红包 后马上前往已经开市的“星春展”选 购年货。

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双狮和麒麟在启动礼过后陪同出 席嘉宾一起进入“星春展”内，除了 巡视各参展摊位外，也希望为商家们带来新年好彩头。

庙会启动礼由马华妇女组主席拿 督王赛之主持，出席嘉宾包括怡保斗 母宫主席陈孟利、署理主席伍添福、 副主席梁华胜、辛纶皓、张文鼎、总 务朱允楠、副总务郑国权、财政余伟 财、副财政李荪水、外交陈永佳、福 利陈美湘、副福利陈治壕、名誉主席 拿督黄燕富、叶建成、法律顾问钟 英虎；星洲日报霹雳州采访主任黄传 易、霹雳州发行部副经理廖天雄、霹 雳州业务促进部副经理冯溍敏、霹雳 州副采访主任林嘉丽；白世音研究与 发展机构院长白世音光博的代表林金 明、马来西亚精武体育会总会长温炳 楠、佛光山怡保禅净中心监寺（当 家）释慧性法师、国际佛光山怡保分 会会长李福财和Carlsberg皇帽区域营 业经理邱伟福。

连续举办7年的庙会和 “星春展”于1月18日（星期 五）至20日（星期日） 连续三天在怡保斗母宫 举行，入场免费。

这项活动由星洲 日报、光明日报和怡 保斗母宫联办，白世音 研究与发展机构为 主要赞助。

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王赛之：庙会传承中华文化

王赛之说，新春庙会活 动是中华文化的一种 传承，希望各界人士踊跃出席这 个活动，前来感受华人新年气 氛。

她赞扬庙会主办单位连续 不间断地举办中华文化活动，让 大家在华人新年前夕有一个新春 节目丰富的好去处。

她说，庙会主题是“猪光 宝气过肥年”，这个主题有让人 为之一振的作用，让人民在国家 经济低迷之际，带来新年新气 象、丰衣足食及和乐团圆的感 觉。