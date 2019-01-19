陈清木创建“前进党”·指有机会成立狮城替代政府 新加坡前总统选举候选人陈清木医生今早宣布领头组织新政党，并称党内包括一些行动党前党员。他指出，未来当新政党及团队成熟后，可能有机会成立替代政府。

（新加坡18日讯）新加坡前总统选举候选人陈清木医生今早宣布领头组织新政党，并称党内包括一些行动党前党员。他指出，未来当新政党及团队成熟后，可能有机会成立替代政府。

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声称新政党有前行动党党员

根据《联合晚报》，也是人民行动党前党员的陈清木在发给媒体的文告中说，他们一群12个“关心新加坡的人”是在2天前（16日）向社团注册局提出申请，组织名为“新加坡前进党”（Progress Singapore Party）的新政党，希望能尽快获得批准。

创党为民请愿

他透露，这12人以他为首，当中包括行动党前党员。但是他没有进一步提及这些人的确切身份，只是说一旦获得当局批准，会召开记者会阐明方向。

对于自立门户的原因，陈清木说，过去一年他们在社区活动时跟各阶层的民众见面。民众表达的忧虑让他觉得“有责任在国会中再次代表他们，而且必须成立政党才能在国会中为民请愿”。

去年曾有反对党提议要陈清木领导反对党合作联盟，他虽没有立即答应，但是却为再次出战留下伏笔。他当时表明要在有生之年继续为国家利益作出贡献，只是尚未决定要以什么身份推动变革。

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针对这一点，陈清木今天上午也在脸书贴文说：“我研究了各种方案，如加入其他政党，或是接管一个已经存在的政党，甚至当一名独立人士。……我经过慎重考虑，决定了，成立新政党是正确的。”

78岁的陈清木指出，他的目标是希望在他有限的时间内培养有心从政的未来国会议员，为国为民。

观察家认为，陈清木不愿意同其他反对党合作，可能是政治理念不同，而自立政党对他的胜算预计也最高，至于党内有前行动党党员，预计是为加强选民对该党的兴趣和信心。

观察家：自立政党胜算高

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新加坡管理学院全球教育兼职讲师陈添金博士说，陈清木创立政党，可能是要标榜自己政治理念和方针的不同。

对于陈清木暂时不公开前行动党党员身份，陈添金相信他是要卖关子，要让人们引颈以待，关注他的最新宣布“有前行动党党员入党，值得关注。他们不是政治新手，在发动群众支持方面有经验，相信能引起人们的兴趣，更愿意投他们一票。”

新加坡管理大学法律系副教授陈庆文也同意，自立政党能增加陈清木在选举中的胜算。

陈庆文指出，陈清木具体胜算如何，自然要看他的选战策略，以及所角逐的选区等，但他至少赢得非选区议员议席位，相信是有可能的事。