气象学家首先贴出10年对照 美国Daily Dot网站报道，根据追踪网路文化的网站“网路爆红出处”的分析指出，首开先锋贴出“10年挑战”对照的，是美国奥克拉荷马州新闻台气象学家连恩，于1月12日发表的照片对比。

（图：互联网）

（华盛顿18日讯）美国Daily Dot网站报道，根据追踪网路文化的网站“网路爆红出处”的分析指出，首开先锋贴出“10年挑战”对照的，是美国奥克拉荷马州新闻台气象学家连恩，于1月12日发表的照片对比。

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“10年挑战”最原始标签字是“岁月不留情大挑战”，连恩表示他起初是“看到自己一位友人的对比照片，决定也来玩”。

连恩分享自身10年前后的对比照。他在贴文中称，“我喜欢这张照片的地方是，左边那家伙根本不知道自己眼前有甚么，他在生活中设定好目标，并逐一超越。右边那个人的生活比左边那位想像的还要好，而这只是一个开始……”

根据连恩所提及的内容，这是让人回顾过往10年所立下的目标是否已经一一达成，并不一定与外表有关。只不过，许多网民分享许多有趣的对比照，包括炫耀减肥健身成果、展现“冻龄”保养效果，甚至有人提到，过了这10年看起来变老了，需要使用更多眼霜。

截至周五晚6时，Instagram已逾330万则贴文有“#10YearChallenge”标签，娱乐圈、政界名人都来响应，内容甚至延伸到政治、环保议题的讨论，台湾总统蔡英文也不落人后，周四深夜在粉丝专页公布2009年和今年的对比照片。