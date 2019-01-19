逼喝抹地水淋热水吃生面·夫妇虐佣罪成待下判 要女佣喝下有狗毛的抹地水、要她用开水自淋到皮肤通红起泡，再叫她用针当面刺破水泡、只给未经煮过的生面条和饼干充饥，导致女佣暴瘦12公斤，美容院老板娘虐佣，今早被判罪成，案展下个月下判。

（新加坡18日讯）要女佣喝下有狗毛的抹地水、要她用开水自淋到皮肤通红起泡，再叫她用针当面刺破水泡、只给未经煮过的生面条和饼干充饥，导致女佣暴瘦12公斤，美容院老板娘虐佣，今早被判罪成，案展下个月下判。

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《联合晚报》报道，被告是在先得坊经营美容院的谢丽丝（39岁），她面对5项蓄意伤人和一项使用有毒物质伤害他人的控状，她的商人丈夫林俊龙（44岁）也被控一项打女佣的罪状，两人不认罪，案经16天的审讯后，法官今早判他们罪名成立。

根据控状，案件发生在2016年8月至10月13日之间，地点是榜鹅径某组屋单位内，受害女佣是来自缅甸的漂漂玛。

法官今早宣布裁决时表示，2016年9月尾，女被告从电眼督促女佣做家务，嫌她手脚慢，在她煮开水时连续两次要女佣用刚煮好的开水淋在肩膀上，导致女佣的皮肤通红起泡。女被告给女佣一根针，叫女佣刺破水泡，女佣痛到喊出声来。

开水流到地上，女被告叫女佣用毛巾擦干地板，还将洗地板的药水倒进水桶中，要女佣喝掺杂着狗毛的污水。女佣喝了后呕吐，肚子痛了好几天。

庭上还揭露，女佣在被告家吃的是未经煮过的生面条和饼干，营养不良，体重从50公斤骤降至38公斤，但女被告却称女佣是因为爱美才少吃东西，法官直指她一派胡言，辩词根本站不住脚。（人名译音）

男被告否认打女佣

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2016年10月13日，男被告找不到眼镜怀疑被女佣丢掉，就连续两次揍打她的头，但他却辩称根本不曾对女佣动手，还说女佣拿不出证据显示被他打，但法官认为他虽然较少和女佣接触，但不代表他没打她。

2016年8月尾，女被告生女佣的气，就叫女佣在厨房跪地磕头，而她却去坐在客厅，还说要磕到她可听到声音，女佣最后磕到额头流血。

庭上还揭露，被告夫妇没有按时支付女佣薪水，直到当局介入后才偿还薪水，辩护时，他们还称是关爱女佣的好雇主，但不肯借钱给女佣，称女佣害怕被遣送回国，因此自残诬赖他们。