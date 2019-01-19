皮卡丘猪年站台．沙威文化街添春意 送走了圣诞老 人，风靡超过20年的“精灵宝可梦” （Pokemon）系列当中的皮卡丘，将 为加拉巴沙威新村文化街（壁画街） “站台”，在两个大红灯笼的陪伴 下，增添新春气氛！

“恭、喜、发、财”皮卡丘已准备就绪，准备在新年前一个星期登场。（图：星洲日报）

（古来18日讯）送走了圣诞老 人，风靡超过20年的“精灵宝可梦” （Pokemon）系列当中的皮卡丘，将 为加拉巴沙威新村文化街（壁画街） “站台”，在两个大红灯笼的陪伴 下，增添新春气氛！

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预料将在新年前一个星期前登场的皮 卡丘，共有6只，其中4只为“恭、喜、发、 财”，另两只则是“招财进宝”、“金玉满 堂”，皆已竣工，等待安排出场。

“恭、喜、发、财”皮卡丘已准备就绪，准备在新年前一个星期登场。（图：星洲日报）

星洲日报《大柔佛》社区报也发现，两 个将高挂文化街的大红灯笼，高约6尺，目 前已完成骨架，只需盖上布便可登场，以期 为新春佳节回乡的游子及旅客，增添新的拍 摄区。

上述即将登场迎春的装饰，是由加拉巴 沙威村民韩惠强出点子，刘展光动手制作， 还有一些热心的村民协助安装。

即将安置在文化街的大红灯 笼，已完成骨架。（图：星洲日报）

刘展光：更新装饰吸引游客

56岁的刘展光 表示，耗时 约3个星期制造上述装 饰，是希望能够为文化 街增添佳节气氛。目前 放置在文化街的圣诞节 装饰，也是他耗时约3 个星期制作。

因为兴趣，在朋 友出点子下，刘展光利 用本身铁厂的资源，3 年前开始以环保物品制 作各类应节装饰，包 括配合端午节制作的龙 船、配合圣诞节制作的 圣诞老人、雪人等，装 置在文化街，希望让不 断更新文化街的装饰， 吸引更多的旅客前来。