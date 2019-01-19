华商命案凶器起获·再捕2嫌犯追缉在逃4中国人 华商郑敦国被歹徒掳走及遇害的案件，警方调查工作取得进展，除了再逮捕两名嫌犯，鉴定尚有4名中国籍人士涉案并全力追缉之外，今日起回疑是歹徒用来杀害死者的猎刀及属于死者的多样遗物。





警方鉴证科刑警在沟渠中捞获相信与命案有关的猎刀，并现场进行拍摄工作。

（古晋18日讯）华商郑敦国被歹徒掳走及遇害的案件，警方调查工作取得进展，除了再逮捕两名嫌犯，鉴定尚有4名中国籍人士涉案并全力追缉之外，今日起回疑是歹徒用来杀害死者的猎刀及属于死者的多样遗物。

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砂刑事调查主任梁顺贵高级助理总监今早10时许率队到实加玛路一间咖啡店旁，由刑警在沟渠内捞获一把相信与命案有关的猎刀。

警方随后把涉案的第6名华裔嫌犯（28岁）押到现场调查。此案的第5名友族嫌犯（24岁）是于1月15日晚上十时许在婆罗洲高原路被捕，至于第6名嫌犯昨日（17日）凌晨十二时许在机场路落网。最先落网的3名男嫌犯，今日再被押上庭申请延长扣留7天。

另一凶器被垃圾车载走

警队找到第一把凶器后，随即拉队赶到京城商业中心欲在一个垃圾桶内寻找另一把凶器，但因垃圾已被载走丢弃而扑空。

警队随后到于峇都吉当区的甘榜文雅兰拜（Kampung Bunga Rampai），在路旁草丛及树林搜寻，找到至少24种证物，包括死者的钱包、手机、手机充电电线和鞋子等。另外也起获一个断裂的车牌。

死者郑敦国（37岁）1月12日晚上10时40分，在某店屋前被一班人连人带车掳走，并与本月15日上午10时50分，被发现卧尸在杜顺路（Jalan Dusun）农业部旧宿舍一个空置的单位内。其白色休旅车则停在空屋入口篱笆处。