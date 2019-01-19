陈泓缣：方便上班族·UTC服务应恢復至晚上 （亚庇18日讯）亚庇区国会议员陈泓缣建议联邦政府恢复亚庇城市转型中心（UTC）的服务时间至晚上10时结束。





亚庇区国会议员陈泓缣建议联邦政府恢复亚庇城市转型中心（UTC）的服务时间至晚上10时结束。

（亚庇18日讯）亚庇区国会议员陈泓缣建议联邦政府恢复亚庇城市转型中心（UTC）的服务时间至晚上10时结束。

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他说，UTC的原本服务时间是于晚上10时结束，但是于本月1日起提前到下午5时以节省开支。不过，联邦财政部于本月12日宣布调整其中7所UTC（雪兰莪莎亚兰、吉隆坡克拉末、森美兰芙蓉、吉打亚罗士打、柔佛新山、吉兰丹哥打峇鲁及瓜拉登嘉楼）的服务时间，变成工作日下午1时至晚上10时，周末早上8时至下午5时。

也是沙巴行动党秘书的陈泓缣发文告表示，这项延迟服务结束时间的措施是全马人民的好消息，并希望这项措施能够延伸至亚庇UTC实行。

他解释，亚庇是快速发展的城市，上班族占大多数，白天须上班，但是他们可以于晚上到UTC获取服务。

“亚庇UTC应该获得像西马7所UTC一样的待遇。”

陈泓缣表示，很多本地人反映，指他们希望亚庇UTC服务时间能够延迟。他希望联邦政府慎重考虑，重新调整UTC服务时间。

他相信，希盟政府了解人民的需求，尽管政府希望能节省开支，但是也能在人民需求之间取得平衡。