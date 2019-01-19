非法收注判监罚138万·狮城夫妻出狱须赔336万 狮城夫妻协助大马非法万字票集团越洋收注15年，去年双双被判入狱并罚款46万元（138万令吉），出狱后被令赔偿112万元（336万令吉）给政府。

（新加坡18日讯）狮城夫妻协助大马非法万字票集团越洋收注15年，去年双双被判入狱并罚款46万元（138万令吉），出狱后被令赔偿112万元（336万令吉）给政府。

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《新明日报》报道，警方昨天（1月17日）发出文告表示，刑事侦查局及商业罪案调查局联手展开调查，发现一对夫妻邢义豪（60岁）与妻子田素琼（55岁）通过简讯平台非法收注，案件还横跨到大马。

被告邢义豪为一名名为“阿古”的人收取非法万字票15年，每回收注都会向投注者收取一部份佣金，收完注后，邢义豪进行整理，并通过传真发送给“阿古”提供的大马跑腿。

田素琼则在老公无法整理或将资料传真过去时，帮他完成这项任务。

调查发现，从2010年6月1日至2015年6月3日间，两人从中共获得了112万2916.73元的不义之财。

夫妻已出狱

据悉，邢义豪从事家具业，妻子则是一名家庭主妇，这笔财富远超过他们通过正式管道可赚取的收入。（人名译音）《新明日报》记者昨午走访两名被告位于东部的洋房，他们的女儿仅表示父母已经出狱，但谢绝进一步访问。