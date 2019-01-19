戒烟餐馆老板搞禁烟奖励·店内捡到烟蒂送免费餐 一名成功戒烟一年的巫裔餐馆业者，除了响应卫生部在今年1月1日实施的食店禁烟令，也自行推出“捡到烟蒂获免费餐”的奖励，以实际行动强化“无烟食店”的理念。

阿都嘉化（右）展示免费提供给“拾到烟蒂者”的套餐。（图：星洲日报）

（柔佛．昔加末18日讯）一名成功戒烟一年的巫裔餐馆业者，除了响应卫生部在今年1月1日实施的食店禁烟令，也自行推出“捡到烟蒂获免费餐”的奖励，以实际行动强化“无烟食店”的理念。

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昔加末万达镇餐馆业者阿都嘉化（38岁），除了花数百令吉为3家餐馆订制20个禁烟通告，也在数天前在这些餐馆推出上述奖励。他的另两家餐馆位于昔关道路。

他表示，只要顾客在餐馆里或店外3公尺内捡到烟蒂，即可获得一份价值6令吉的套餐。

这份套餐是白饭、菜类、炸鸡和一大杯玫瑰露。

装设电眼防自丢自捡

他表示，为了防止有心人作弊“自丢自捡”烟蒂以获免费套餐，他将视情况何定开启闭路电视来鉴定，而迄今还没有任何一位食客捡到烟蒂，自然也还不曾送出免费套餐。

他说，在今年1月1日食店禁烟令之前，他和员工每天都得清理地面的上百根烟蒂；一些塑胶碗碟也曾被烟蒂烧焦、随风飞飘的烟灰也曾掉入杯里，以致顾客误会该店食水不干净。

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他表示，他在一年前成功戒烟后，已为自己省下约6000令吉的花费。