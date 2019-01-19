病毒害虫双袭．姜农苦寻解决方法 武吉丁宜姜不仅面对病 毒感染，也受到害虫侵袭，农民苦愁解决方法！

姜受到病毒感染，出现 腐烂的现象。（图：星洲日报）

（彭亨．武吉丁宜18日讯）武吉丁宜姜不仅面对病 毒感染，也受到害虫侵袭，农民苦愁解决方法！

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据了解，武吉丁宜姜受到病毒感 染将会腐烂发臭，无法生长， 至于被害虫蛀蚀的姜块则会出现一个个 小洞，农民尝试使用农药也不能把害虫消 灭，这些害虫形状有如蜈蚣。

怀疑是这种有如蜈蚣的害虫蛀蚀姜，使姜农损失惨重。（图：星洲日报）

当地农民至今不能确定姜受病毒感染 的原因是否与害虫有关，也有一些农民认 为是不同性质的威胁。

这也是他们种植生姜多年来少有受到 的双重打击，要是无法克服，将使到整个 市场的武吉丁宜姜严重缺货，尤其是现在 正值农历新年到来，家家户户喜爱以姜烹 煮传统佳肴，对生姜的需求量增加。

姜受到病毒感染，出现 腐烂的现象。（图：星洲日报）

姜地“发瘟”不能再耕种

至于姜受到病毒感染，如果情况继续 蔓延，姜地将会“发瘟”不能再耕种，届 时也导致农民必须寻找适合土地种植，生 计大受影响。

姜的成长为期8至9个月，可是在4至5 月的中期一旦发现姜叶发黄，便显示姜受 到了病毒或虫害侵袭，已无法抢救，当农 民挖姜时，往往会看到害虫从姜的坑洞赞 出来，又或是姜出现腐烂发臭。

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农业及农基工业部副部长沈志勤昨 日与访武吉丁宜农民交流时，农民也积极 反映他们在种植上所面对的各种困境，希 望获得农业部提供援助。对此，沈志勤 深表关注，将会派大马农业发展研究院 （MARDI）的专人到农耕地深入研究姜受 到病毒感染的事件，以便对症下药，获得 解决。

他也在今日上午再亲自到姜地了解实 况。

农民把受感染病毒的姜地进行隔离，以防传染其他土壤的姜。（图：星洲日报）

农民陈显河： 姜被虫蛀难销售

“我去年中种植姜时，却遇 到干旱几个月，也影响 了姜的产量。但是最近面对的困境是有 很多虫害，姜被虫蛀得一洞一洞的，表 面不美观，很难销售。

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“我尝试使用不同的农药喷射，也 没有办法驱赶害虫，很棘手！由于有虫 害，也造成姜种的基因欠佳，下一批所 种植的姜，品质将会受到大大影响。”

农民符国兴： 病毒或与害虫有关

“虽然我们拥有丰富的种植经 验，但是我们始终不是专 家，不能够确定姜受到病毒感染是否与 害虫蛀蚀有关。”

“以前没有那么多的虫害，是最 近这两个月才出现的，附近芭地的的 农民也都面对相同 问题。我们在挖姜 时，发现形状有 如蜈蚣的害虫在姜 内，导致姜表现多 小坑洞，希望专业 人士或农业部能够 到来提供协助，让 我们不再面对这种 困境，影响我们的 生计！”

原本绿油油的姜地受到危害后，变成一片发黄和焦枯。（图：星洲日报）

农民祝光彩： 姜产量供应足够

“农历新年即将到来，消费者 都会购买姜，虽然目前有 一些姜农面对种植的姜出现腐烂或受到 虫害的情况，不过姜的产量依然足够供 应市场。

“当姜地出现一部份的姜腐烂，需 要及时处理，隔离这些腐烂的姜，农民 和劳工进入这些姜地后，绝对不能再踏 入附近的姜地，不然将会把病毒传染给 外围的姜，导致面对更严重的损失，所 以我们都要很小心防范姜病毒扩散。”