《蓝色生死恋》许凯担正·大胆删原装宋承宪戏份 中国“小鲜肉”许凯凭宫廷剧《延禧攻略》中的“富察傅恒”一角爆红中港台，虽然他跟魏璎珞（吴谨言饰）在剧里没有开花结果，而吴谨言又跟皇上聂远将感情延续至即将开播的《皓镧传》中，许凯唯有“另寻觅佳人”，转战到下月14日情人节上映的中国电影版《蓝色生死恋》中！

（中国．北京19日综合电）中国“小鲜肉”许凯凭宫廷剧《延禧攻略》中的“富察傅恒”一角爆红中港台，虽然他跟魏璎珞（吴谨言饰）在剧里没有开花结果，而吴谨言又跟皇上聂远将感情延续至即将开播的《皓镧传》中，许凯唯有“另寻觅佳人”，转战到下月14日情人节上映的中国电影版《蓝色生死恋》中！

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其实2月14日这个档期除了有由许凯担正出演的《蓝色生死恋》外，还有由王大陆主演的《一吻定情》，两部作品翻拍自韩、日剧，也是两大男神硬撼情人节票房的大战！不过在中版的《蓝色生死恋》中，则有一个位进行了极大改动，就是由许凯扮演的角色在原版本是男配角，但来到电影中却摇身一变成为了男主角，未知这个举动是纯改剧本还是为了许凯度身订造呢？

韩国版​《蓝色生死恋》在2000年播出时在全亚洲掀起韩剧热潮。

​《蓝色生死恋》描述没有血缘的兄妹“俊熙”和“恩熙”的悲剧爱情，该剧2000年播出时在全亚洲掀起韩剧热潮，主角阵容宋承宪、宋慧乔、元斌都因剧走红至今。许凯扮演富少“许泰”，原作是男配角，电影版则名列第一男主角。另外赵露思是苦命的“恩熙”，焦睿扮演画家“俊熙”，梁婧娴扮演“苏冉”，另一个焦点是女团“火箭少女”的孟美岐特别受邀演出“欣爱”，电影文案重现剧中经典台词：“我想当一棵树，因为树是不会移动的，这样就再也不会和你分开。”

电影早已两年前拍摄，但片商直到今年才决定上映，估计是因为男主角之一的许凯凭《延禧攻略》爆红，所以即令电影上映有期，而粉丝亦十分期待电影上映，不过有网民就大弹新版：“那么经典的为什么要翻拍，以为自己能超越经典？”又质疑中国多次翻拍韩国作品，大叹中国制作班底欠缺人才。

许凯扮演富少“许泰”，原作是男配角，电影版则名列第一男主角。

（图：剧照）